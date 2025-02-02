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Посол Малайзии: Большие возможности для сотрудничества с Вьетнамом в 2025 году

Отношения между Вьетнамом и Малайзией вступают в новый этап развития после их повышения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в ноябре 2024 года. По словам посла Малайзии во Вьетнаме Дато Тана Янг Тая, 2025 год принесет значительные возможности для сотрудничества между двумя странами. Посол отметил, что повышение двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во время визита Генерального секретаря То Лама в Малайзию (21–23 ноября 2024 года) стало важной вехой. Это свидетельствует о совместном стремлении укреплять двусторонние отношения и вместе решать региональные и глобальные вызовы. Ранее, в 2023 году, визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима во Вьетнам заложил основу для соглашений в области торговли, инвестиций и регионального сотрудничества.

В экономической сфере двусторонний торговый оборот между Вьетнамом и Малайзией достиг почти 18 миллиардов долларов, что позволяет Малайзии оставаться в числе 10 крупнейших торговых партнеров Вьетнама. Туризм также стал ярким аспектом сотрудничества: в 2024 году Малайзию посетили более 300.000 вьетнамских туристов, а Вьетнам – почти 500.000 малайзийцев. Такой высокий уровень взаимосвязи обеспечивается 164 прямыми авиарейсами между крупными городами двух стран.

Благодаря прочной основе всеобъемлющее стратегическое партнерство не только способствует двустороннему сотрудничеству, но и помогает построить мирный, стабильный и процветающий АСЕАН.

1 января 2025 года Малайзия официально приступила к председательству в АСЕАН под девизом «Инклюзивность и устойчивость». По словам посла Дато Тан Янг Тая, ключевые приоритеты Малайзии включают: продвижение региональной экономической интеграции через развитие торговли, инвестиций и цепочек региональной стоимости; цифровую трансформацию и инновации с упором на технологический прогресс для устойчивого роста; поддержание центральной роли АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечение мира и стабильности на фоне сложной геополитической обстановки; принятие Видения сообщества АСЕАН 2045 для определения стратегического направления развития региона на ближайшие два десятилетия.

Малайзия намерена тесно сотрудничать с государствами-членами, особенно с Вьетнамом, для достижения общих целей. В 2025 году Малайзия проведет 357 мероприятий, включая 14 саммитов на высшем уровне, чтобы способствовать всестороннему сотрудничеству в рамках АСЕАН.

По случаю Нового 2025 года и праздника Тэт посол Дато Тан Янг Тай передал поздравления правительству и народу Вьетнама. Он подчеркнул, что 2024 год стал свидетелем значительных достижений в двусторонних отношениях и выразил уверенность, что 2025 год откроет еще больше возможностей для сотрудничества.

«В этом году, когда Малайзия занимает пост председателя АСЕАН, мы стремимся еще больше углубить партнерство с Вьетнамом в укреплении единства, стабильности и устойчивости региона. Вместе мы будем укреплять сообщество АСЕАН и вносить вклад в светлое будущее для всех. Я хочу пожелать всем вьетнамским семьям процветания, здоровья и благополучия в новом году. С Новым годом!», сказал посол.

ИЖВ/ВИА

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