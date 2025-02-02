НОВОСТИ
Посол Малайзии: Большие возможности для сотрудничества с Вьетнамом в 2025 году
В экономической сфере двусторонний торговый оборот между Вьетнамом и Малайзией достиг почти 18 миллиардов долларов, что позволяет Малайзии оставаться в числе 10 крупнейших торговых партнеров Вьетнама. Туризм также стал ярким аспектом сотрудничества: в 2024 году Малайзию посетили более 300.000 вьетнамских туристов, а Вьетнам – почти 500.000 малайзийцев. Такой высокий уровень взаимосвязи обеспечивается 164 прямыми авиарейсами между крупными городами двух стран.
Благодаря прочной основе всеобъемлющее стратегическое партнерство не только способствует двустороннему сотрудничеству, но и помогает построить мирный, стабильный и процветающий АСЕАН.
1 января 2025 года Малайзия официально приступила к председательству в АСЕАН под девизом «Инклюзивность и устойчивость». По словам посла Дато Тан Янг Тая, ключевые приоритеты Малайзии включают: продвижение региональной экономической интеграции через развитие торговли, инвестиций и цепочек региональной стоимости; цифровую трансформацию и инновации с упором на технологический прогресс для устойчивого роста; поддержание центральной роли АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечение мира и стабильности на фоне сложной геополитической обстановки; принятие Видения сообщества АСЕАН 2045 для определения стратегического направления развития региона на ближайшие два десятилетия.
Малайзия намерена тесно сотрудничать с государствами-членами, особенно с Вьетнамом, для достижения общих целей. В 2025 году Малайзия проведет 357 мероприятий, включая 14 саммитов на высшем уровне, чтобы способствовать всестороннему сотрудничеству в рамках АСЕАН.
По случаю Нового 2025 года и праздника Тэт посол Дато Тан Янг Тай передал поздравления правительству и народу Вьетнама. Он подчеркнул, что 2024 год стал свидетелем значительных достижений в двусторонних отношениях и выразил уверенность, что 2025 год откроет еще больше возможностей для сотрудничества.
«В этом году, когда Малайзия занимает пост председателя АСЕАН, мы стремимся еще больше углубить партнерство с Вьетнамом в укреплении единства, стабильности и устойчивости региона. Вместе мы будем укреплять сообщество АСЕАН и вносить вклад в светлое будущее для всех. Я хочу пожелать всем вьетнамским семьям процветания, здоровья и благополучия в новом году. С Новым годом!», сказал посол.