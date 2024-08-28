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Посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо награжден Орденом дружбы
Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон высоко оценил вклад дипломата во всестороннее и содержательное развитие отношений между двумя партиями и двумя странами, что отражается в регулярных стратегических обменах и контактах на высоком уровне на всех уровнях; существенном прогрессе в ориентированном на результат сотрудничестве во всех областях, особенно в сфере экономики-торговли-инвестиций, связности стратегии развития, а также в сотрудничестве в новых областях, таких как цифровая трансформация и зеленое развитие, и активных обменах между людьми.
Во время пандемии COVID-19 Китай был одной из стран, предоставивших Вьетнаму наибольшее количество вакцин COVID-19, что помогло стране эффективно контролировать и безопасно адаптироваться к пандемии и способствовать возобновлению работы экономики, продолжил он.
Заместитель премьер-министра, глава МИД подчеркнули, что в ближайшее время правительство и МИД Вьетнама продолжат работу с соответствующими министерствами, ведомствами и населенными пунктами, чтобы ускорить эффективную реализацию важных общих пониманий высокопоставленных руководителей двух партий, особенно совместных заявлений, достигнутых в ходе недавних взаимных визитов высших руководителей двух партий и двух стран.
Со своей стороны, посол Китая выразил искреннюю благодарность руководителям партии, государства, правительства, Национального собрания Вьетнама, а также министерств, ведомств и населенных пунктов Вьетнама за поддержку и создание благоприятных условий для выполнения им своих обязанностей в период пребывания в должности. Он подтвердил, что всегда будет хранить добрые воспоминания и чувства о стране и народе Вьетнама и продолжать вносить активный вклад в построение китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, независимо от занимаемой им должности.
На приеме обе стороны подчеркнули важность вьетнамско-китайских отношений в общей внешней политике каждой страны и выразили свою радость в связи с историческими вехами в развитии отношений между двумя партиями и двумя странами в последние годы.
В частности, обе стороны углубили и расширили всеобъемлющее стратегическое партнерство, договорились о создании сообщества совместного будущего, имеющего стратегическое значение, и успешно организовали взаимные визиты генеральных секретарей двух партий, последний из которых - государственный визит в Китай генерального секретаря партии, президента государства То Лама 18-20 августа.