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Посол Индии: История роста Вьетнама вызывает волну по всему миру
В интервью, предоставленном ВИА по случаю Нового года по Лунному календарю (Тэт), дипломат подчеркнул, что Вьетнам считается одной из самых быстрорастущих экономик в мире, и экономические достижения страны чрезвычайно впечатляют. Он предсказал, что экономика Вьетнама может вырасти на 6,8% или что-то в этом роде к 2023 году.
Главное статистическое управление (GSO) Вьетнама недавно сообщило, что ВВП страны увеличился на 8,02% в 2022 году, что является самым быстрым ежегодным темпом с 1997 года. Этот показатель выше официального целевого показателя роста в 6,0%-6,5% и роста всего на 2,58% в 2021 году из-за последствий, вызванных пандемией COVID-19.
«История роста Вьетнама и его экономические достижения действительно волнуют весь мир», - подчеркнул Арья.
Он рассказал, что перед вступлением в должность во Вьетнаме он встретился с лидерами и представителями бизнеса Индии, которые выразили свое особое отношение к Вьетнаму, впечатление об экономическом росте Вьетнама и поддержку активизации сотрудничества со страной Юго-Восточной Азии.
Вьетнам показывает очень хорошие результаты, сказал он, отметив, что импульс, который Вьетнам создал с точки зрения своего экономического роста, внешней торговли и привлечения прямых иностранных инвестиций, а также других экономических показателей, действительно показал, что Вьетнам будет «многообещающей историей”» в ближайшие годы.
По словам посла, у его страны и Вьетнама есть достаточно возможностей для того, чтобы в будущем добиться важных успехов в сотрудничестве.
Он предложил поддерживать совместные рабочие механизмы и торговые подкомиссии между правительствами двух стран для изучения этих возможностей, рассматривая возможности сотрудничества в областях развития инфраструктуры, цифровых технологий, финтеха, разведки нефти и газа, оборонных технологий и судоходства.
«Если мы посмотрим на привлечение ПИИ и другие экономические показатели для обеих стран, Индия и Вьетнам станут лидерами с точки зрения глобального экономического роста, поэтому у обеих стран есть огромные возможности добиться большего в плане торговли, деловом и инвестиционном сотрудничестве, создании совместных предприятий и в различных других смежных областях, может быть, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и энергетике», - подтвердил Арья.
Посол выразил свой оптимизм по поводу светлого будущего двусторонних связей, подчеркнув, что наряду с прочным фундаментом давней традиционной дружбы у двух стран есть дополнительные экономические модели и опыт, которыми они могут поделиться друг с другом.
Арья подчеркнул, что у Индии и Вьетнама «очень радужные» перспективы расширения своих отношений.
«В следующем году мы рассматриваем три или четыре столпа наших отношений, которые уже хорошо зарекомендовали себя, включая торговлю и инвестиции, оборону и безопасность, а также народную дипломатию», - заявил он.
Дипломат подчеркнул плодотворное развитие вьетнамско-индийских дипломатических отношений, заявив, что отношения имеют глубокие корни на основе сильного политического доверия, чувства солидарности, взаимопонимания и поддержки.
«Двусторонние отношения на самом деле превосходны», - сказал он, добавив, что они служат прочной основой для развития сотрудничества двух стран по многим направлениям, включая политику, экономику и торговлю, оборону и безопасность, культуру и туризм.
Дипломат заявил, что есть много новых идей, которые он намерен изучить и обсудить с властями Вьетнама, подтвердив, что индийско–вьетнамские отношения имеют действительно прочную основу для продвижения вперед в ближайшие годы. Он пообещал сделать все возможное, чтобы сделать их частью «истории успешного роста» между двумя странами.
Как недавно прибывший во Вьетнам, Арья сказал, что он очень взволнован тем, что он сам испытает и станет участником празднования во Вьетнаме Лунного Нового года (Тэт). Он воспользовался случаем, чтобы поздравить лидеров и народ Вьетнама с Новым годом, пожелав Вьетнаму больших успехов и процветания в предстоящем году.