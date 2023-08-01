НОВОСТИ
Посол Джая Ратнам: Вьетнамско-сингапурские отношения значительно развились
Корр.: В 2023 году Вьетнам и Сингапур отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, 10-летие стратегического партнерства. Каковы, на ваш взгляд, основные моменты в двусторонних отношениях и потенциал для развития в ближайшие годы?
Посол Джая Ратнам: 2023 год знаменует собой ряд важных вех в отношениях Вьетнама и Сингапура. Две страны 50 лет установили дипломатические отношения и стали стратегическими партнерами на 10 лет. Двусторонние отношения сильно выросли за последние несколько лет. Я хотел бы выделить три области, в которых наши две страны добились больших успехов.
Во-первых, лидеры двух стран всегда доверяют друг другу, продолжая тесную связь своих предшественников.
Во-вторых, обе страны отдают приоритет экономическому развитию. Одним из важнейших проектов сотрудничества является Вьетнамско-Сингапурский индустриальный парк (VSIP). В 1994 году премьер-министр Го Чок Тонг предложил идею создания индустриального парка VSIP премьер-министру Во Ван Киету. Можно видеть, что Вьетнам очень быстро рос с момента политики Обновления (Doi Moi) в 1986 году, и Вьетнамско-Сингапурский промышленный парк воспользовался сильными сторонами обеих стран в содействии экономическому росту.
В-третьих, наши две страны единомышлены в строительстве мирной и процветающей Юго-Восточной Азии в рамках АСЕАН. АСЕАН приняла Вьетнам в качестве члена в 1995 году, и с тех пор Вьетнам внес значительный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе. В Юго-Восточной Азии Вьетнам и Сингапур разделяют общие взгляды по многим вопросам, признавая важность многосторонности и международного права. Мы вместе привержены отстаиванию центральной роли АСЕАН и едины в отстаивании международного порядка, основанного на правилах.
Отношения между двумя странами крепнут и развиваются очень быстро. Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Сингапур с официальным визитом в феврале этого года, а в ближайшее время премьер-министр Ли Сянь Лун посетит Вьетнам. В 2022 году обе страны имеют взаимные государственные визиты, и недавно президент Халима Якоб имел встречу с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Лондоне.
Позитивные отношения между Вьетнамом и Сингапуром развиваются на основе многих рамок сотрудничества. В частности, Рамочное соглашение о соединении Сингапур-Вьетнам (CFA), запущенное в 2006 году, считается основой для совместной работы агентств двух стран, обеспечения направления и отслеживания процесса для расширения и углубления сотрудничества. Чтобы еще больше удовлетворить растущую повестку дня двустороннего сотрудничества, CFA теперь включает обсуждения и обмены в таких областях, как инновации, энергетика и цифровизация.
Сотрудничество по партийным и государственным каналам постоянно развивается с увеличением обмена делегациями на всех уровнях.
Корр.: В условиях глобального экономического спада Сингапур продолжает оставаться ведущим инвестором во Вьетнаме в первой половине 2023 года. Как вы оцениваете деловую среду во Вьетнаме?
Посол Джая Ратнам: Экономическое сотрудничество является основой двусторонних отношений между Вьетнамом и Сингапуром. Сингапурский бизнес верит в долгосрочные экономические перспективы Вьетнама, который на протяжении многих лет является одной из ведущих развитых экономик Азии.
По состоянию на декабрь 2022 года Сингапур является вторым по величине иностранным инвестором во Вьетнаме с общим накопленным инвестиционным капиталом в размере 70,8 млрд. долларов США. Ведущими инвестиционными секторами Сингапура во Вьетнаме являются транспорт - складирование, производство, недвижимость, услуги по размещению, общественное питание, финансовые услуги - страхование и оптово-розничная торговля.
Двусторонняя торговля в 2022 году увеличилась более чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 31,3 млрд. сингапурских долларов (более 23,5 млрд. долларов США).
Я уверен, что экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Сингапуром будет становиться все крепче и крепче, особенно по мере того, как две страны определяют новые приоритеты для роста в рамках Партнерства цифровой экономики и зеленой экономики (GDEP).
Корр.:Как вы оцениваете потенциал сотрудничества для вывода торговых отношений двух стран на новый уровень?
Посол Джая Ратнам: У двух стран есть много возможностей для сотрудничества в новых областях роста, таких как цифровая экономика, возобновляемые источники энергии, углеродный кредит, кибербезопасность и устойчивая инфраструктура.
Поэтому во время февральского визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Сингапур обе стороны договорились о создании GDEP. В рамках этой структуры обе стороны улучшат свои двусторонние отношения сотрудничества в таких областях, как энергетика, устойчивость, инфраструктура, цифровая экономика и инновации.
Есть три области, в которых Сингапур и Вьетнам стремятся к более глубокому сотрудничеству в течение следующего десятилетия.
Во-первых, это инновации. Сингапур и Вьетнам входят в тройку ведущих стартап-экосистем ЮВА. Преследуя общую цель содействия экономическому росту с помощью технологий и инноваций, Сингапур и Вьетнам имеют возможность совместно использовать инновационные экосистемы друг друга.
Во-вторых, энергетическая связь. Сингапур и Вьетнам разделяют общее видение нулевого уровня выбросов к 2050 году. Расширение масштабов использования возобновляемых источников энергии и развитие региональных электрических сетей не только поддержит усилия отдельных стран по обезуглероживанию, но и укрепит связанность инфраструктуры, что поможет достичь целей региона в области устойчивой энергетики.
В третьих, устойчивость. Обеим сторонам срочно необходимо ускорить действия по реагированию на изменение климата для достижения целей Парижского соглашения. Углеродные рынки могут сыграть важную роль в поддержке декарбонизации стран, особенно в тех областях, где сокращение выбросов затруднено.
В октябре 2022 года Сингапур и Вьетнам подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области углеродных кредитов в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения. Это дает Вьетнаму и Сингапуру выгодное положение для использования возможностей рынка углеродных кредитов. Обе стороны будут способствовать реализации проектов в этой области в ближайшее время и в то же время способствовать развитию рынка углеродных кредитов в регионе.
Корр.: В то время как экономическое сотрудничество является основой отношений между Вьетнамом и Сингапуром, культурное сотрудничество не используется в полной мере. Как вы считаете, что должны сделать обе стороны для развития культурного обмена?
Посол Джайя Ратнам: Партнерство между Вьетнамом и Сингапуром не ограничивается инвестициями и торговыми отношениями, но наиболее важной опорой являются межличные обмены.
После периода COVID обе стороны возобновили туризм, образование и культурный обмен. Вьетнам был и остается любимым местом для сингапурских студентов, участвующих в программах обмена и ознакомительных поездках. Точно так же Сингапур всегда приветствует вьетнамских студентов, многие из которых внесли значительный вклад в нашу страну своим талантом и энтузиазмом.
Вьетнам также является нашим ведущим партнером в Сингапурской партнерской программе (SCP). Курсы SCP прошли более 21.000 вьетнамских кадров. Сингапур продолжит делиться опытом с вьетнамскими провинциями и городами для поддержки развития.
Еще одно направление, которое продвигают обе стороны, — это создание дополнительных возможностей для общения молодых людей. Последней инициативой является Программа обмена молодежными лидерами Сингапура и Вьетнама (SVYLEP) 2023 года, которую планируется провести в августе 2023 года.
Будущее отношение двух стран выглядит как светлое и многообещающее. По этой причине мы выбрали мероприятие Singapore Spotlight во Вьетнаме (SSV), чтобы отметить 50-летие дипломатических отношений и 10-летие стратегического партнерства Вьетнама и Сингапура. Соответственно, более 200 молодых людей, артистов и молодых предпринимателей из Сингапура приедут в Ханой и Хошимин для участия в серии культурных, спортивных и деловых мероприятий с 19 по 25 октября.
Корр: Большое вам спасибо!