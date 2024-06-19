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Посол Г.С.Бездетко: Движущие силы для развития отношений сотрудничества между Вьетнамом и Российской Федерацией
Запланированы переговоры с Президентом СРВ То Ламом, встречи с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, Премьер-министром Правительства СРВ Фам Минь Тьинем и Председателем национального собрания СРВ Чан Тхань Маном. Намечено торжественное мероприятие с участием выпускников советских и российских вузов. По итогам визита планируется принять совместное заявление, а также подписать пакет документов о сотрудничестве в области высшего образования, юстиции, таможенного регулирования, здравоохранения, энергетики, а также по линии научных учреждений.
Посол подчернул, что приезд высшего руководства Российской Федерации в этом году совпадает с празднованием 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам (16 июня 1994 г. – 16 июня 2024 г.). Этот исторический документ способствовал значительному расширению взаимодействия между Москвой и Ханоем, заложил основу для разработки и реализации крупных совместных проектов и инициатив во многих сферах. Он ознаменовал начало нового этапа в развитии многопланового сотрудничества между двумя странами, создал предпосылки для наращивания совместной работы, которая позволила вывести российско-вьетнамские отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Впереди – еще несколько важных дат: 30-летие ввода в эксплуатацию ГЭС «Хоабинь», крупнейшего вьетнамского гидроузла, строительство которого начиналось при содействии СССР, а заканчивалось при поддержке Российской Федерации (декабрь 2024 г.), 75-летие установления дипотношений между двумя странами (январь 2025 г.), десятилетие подписания соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и СРВ (май 2025 г.).
Он подчеркнул, что истекшие три десятилетия ознаменованы динамичным расширением и диверсификацией двусторонней кооперации. В 2001 г. в Ханое была подписана Российско-Вьетнамская декларация о стратегическом партнерстве, а в 2012 г. стратегическое партнерство между двумя странами приобрело всеобъемлющий характер. Налажен регулярный политический диалог на всех уровнях. Действуют эффективные механизмы взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной сферах.
Прямой диалог лидеров – это всегда возможность для укрепления политического доверия, особенно в текущей ситуации, когда глобальный политико-экономический ландшафт претерпевает кардинальные изменения. Даже в период пандемии COVID-19, когда все контакты были переведены в онлайн-формат, руководители России и Вьетнама регулярно общались, обсуждали наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Президент Российской Федерации В.В.Путин четырежды посещал Вьетнам. Очередной официальный визит состоялся в 2001 г., в 2013 г. глава российского государства принимал участие в мероприятиях АТЭС в Дананге, где также провел встречи с вьетнамским руководством.
В 2023 г. столицу СРВ посетили Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Володин, Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Д.А.Медведев, Первый Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.В.Яцкин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко. В 2022 г. в Ханой приезжал Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.
В России за последний год побывали Министр общественной безопасности,ныне – Президент СРВ То Лам, заведующий Отделом международных связей ЦК КПВ Ле Хоай Чунг, Министр национальной обороны Фан Ван Жанг, заместитель Председателя Национального собрания Нгуен Кхак Динь.
Имея хорошую основу из вышесказанного обмена делегациями на высоком уровне, посол Г.С.Бездетко подтвердил, что предстоящий визит призван придать дополнительный импульс наращиванию российско-вьетнамского сотрудничества по широкому спектру направлений. В фокусе внимания – укрепление взаимодействия на таких традиционных треках, как экономика и инвестиции, наука и технологии, образование и подготовка кадров, культура и туризм, гуманитарные обмены, а также, разумеется, оборона и безопасность.
По его словам, современный мир претерпевает серьезную трансформацию, что сопровождается ростом напряженности во многих его регионах. Вьетнам, как и большинство других государств, ежедневно сталкивается с ее негативными последствиями. Это политизация деятельности многосторонних объединений, включая ООН; усугубление проблем в мировой экономике, включая разрывы цепочек поставок, вызванные инспирированными извне конфликтами и нелегитимными односторонними санкциями, все более активное применение в межгосударственных отношениях методов принуждения и угрозы силой.
Касаясь сотрудничества двух стран по региональным и мировым вопросам, Посол Г.С.Бездетко сказал, что в новых реалиях на международной арене восточный вектор российской внешней политики становится одним из определяющих на длительную перспективу. В данном контексте нацелены и впредь углублять многоплановое партнерство с ведущими странами и межгосударственными объединениями в этой части земного шара, в первую очередь с АСЕАН, имея в виду прежде всего сохранение ее центральной роли в делах региона.
Россия готова к тесному взаимодействию с Вьетнамом на международной арене, прежде всего на площадке ООН и в асеаноцентричных форматах, на основе близости или совпадения позиций по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня, продвижению совместных подходов к решению актуальных проблем современности, отстаиванию основополагающих принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела независимых государств, законности и справедливости в международных отношениях.
Россия выступает за уплотнение кроссплатформенного сотрудничества между ведущими объединениями континента, прежде всего Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН в интересах укрепления экономической взаимосвязанности и формирования Большого Евразийского партнерства – единого, бесшовного пространства открытой и взаимовыгодной кооперации с участием всех заинтересованных игроков.
В числе перспективных платформ для взаимодействия с Ханоем можно отметить БРИКС. Значимым событием на этом треке стало участие заместителя Министра иностранных дел СРВ Нгуен Минь Ханг в заседании СМИД БРИКС в формате «аутрич» – с главами внешнеполитических ведомств государств Глобального Юга и Востока (Нижний Новгород, 11 июня с.г.).
По его словам, потенциал для дальнейшего углубления и диверсификации российско-вьетнамского двустороннего взаимодействия поистине огромен. Оно зиждется на основе неизменных традиций дружбы, обоюдной поддержки и взаимной выгоды, заложенных нашими отцами и дедами, а его единственной целью является обеспечение благополучия и процветания народов наших стран.
Нацелены на продолжение плотного сотрудничества в таких областях, как энергетика, промышленное производство, наука и технологии, образование и подготовка кадров, оборона и безопасность, торговля и инвестиции, последовательная реализация договоренностей на высшем и высоком уровнях. Убеждены, что дальнейшее поступательное упрочение связей между двумя странами в полной мере отвечает их коренным интересам.
В числе ключевых задач - обеспечение мира и безопасности в широком смысле этого слова, борьбу с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, существующими и вновь возникающими вызовами и угрозами современности. Придается большое значение усилиям на климатическом треке и в сфере справедливого энергоперехода.
Россия отткрыта к кооперации с Вьетнамом в области «чистой» энергетики и декарбонизации экономики. Россия как один из мировых лидеров в этой сфере готова предоставить СРВ самые современные технологии в области «чистой», надежной и стабильной электроэнергетики, прежде всего атомной – именно ее многие государства Азии выбирают в качестве альтернативы традиционным источникам энергии.
Россия и Вьетнам активно сотрудничают в образовательной сфере, прежде всего в области высшего образования.
Созданы консорциумы технических вузов, призванные расширить возможности для подготовки специалистов в сферах высоких технологий, IT, энергетики, авиастроения. Это отличный шанс для молодежи приобрести интересную и востребованную профессию. Россия предоставляет СРВ самую большую квоту на бесплатное обучение – 1000 мест.
Российская сторона рада достижениям вьетнамских выпускников российских вузов, работающих в различных секторах экономики, промышленности, медицины, культуры и образования Вьетнама, а также занимающих важные руководящие посты в Партии и Правительстве. Именно эти люди формируют стержень российско-вьетнамской народной дипломатии.
И в России, и во Вьетнаме с неизменным успехом проходят образовательные и культурно-просветительские мероприятия, нацеленные на продвижение традиционных ценностей народов наших государств, русского и вьетнамского языков, акции, посвященные памятным датам в истории наших государств и двусторонних отношений. Народная дипломатия остается одним из важнейших инструментов нашего взаимодействия в гуманитарной сфере, без которого российско-вьетнамские отношения сложно представить в принципе. По словам посла, это прекрасный пример того, как следует выстраивать истинно партнерские связи.
Президент Путин неоднократно говорил о тесных связях России и Вьетнама на протяжении десятилетий. У двух стан богатая общая история, огромный опыт сотрудничества практически во всех областях, интенсивный политический диалог, высокая динамика гуманитарных обменов, схожие ценности и ориентиры развития. Все это служит надежной базой для дальнейшего поступательного продвижения двусторонних связей, последовательного укрепления российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства на современном этапе.