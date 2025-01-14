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Посол Г.С.Бездетко: Визит М.В.Мишустина во Вьетнам придадает дополнительный импульс углублению кооперации двух государств
По словам посла, в ходе визита М.В.Мишустин проведёт межправительственные переговоры с Премьер-министром Правительства Вьетнама Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах. По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.
В Ханое Михаил Мишустин проведёт также встречи с руководством государственных и парламентских органов власти Социалистической Республики Вьетнам.
Посол Г.С.Бездетко сказал, что символично, что один из высших руководителей Российской Федерации прибывает в СРВ в преддверии 75-й годовщины установления дипломатических отношений между СССР/Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам (30 января 1950 года – 30 января 2025 года). На текущий год приходится еще ряд знаменательных и памятных дат в истории двусторонних связей: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 2025 года), 50-летие освобождения юга Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 2025 года), 80-летие провозглашения независимости Вьетнама (2 сентября 2025 года), а также десятилетие подписания Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам (29 мая 2025 года).
Он добавил, что за прошедшие 75 лет наши страны накопили огромный и во многом уникальный опыт взаимовыгодного и многопланового сотрудничества. С 2001 года отношения России и СРВ носят статус стратегического, а с 2012 года – всеобъемлющего стратегического партнерства. На современном этапе стороны осуществляют взаимодействие по широкому спектру направлений в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности.
Ключевым фактором поступательного укрепления российско-вьетнамских отношений остается регулярный и содержательный политический диалог на высшем и высоком уровнях.
Он подчеркнул, что значительный импульс кооперации двух государств в новых геополитических условиях был придан итогами государственного визита Президента Российской Федерации В.В. Путина во Вьетнам (19-20 июня 2024 года), его встречи с Премьер-министром Правительства СРВ Фам Минь Тиньем на «полях» саммита БРИКС (24 октября 2024 года), а также официального визита в Россию Председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана (8-10 сентября 2024 года).
Кроме того, в сентябре 2024 года в Москве прошло юбилейное 25-е заседание Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко и Вице-премьера Правительства СРВ Чан Хонг Ха.
Динамично развиваются контакты по линии уполномоченных министерств и ведомств в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, в сфере промышленного производства, торговли и инвестиций, информации и коммуникаций, науки и технологий, культуры и туризма. Налаживаются взаимовыгодные связи по линии предпринимательских структур.
В рамках визита в СРВ Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина предполагается в предметном ключе обсудить перспективы укрепления российско-вьетнамской кооперации в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе пути наращивания сотрудничества на торгово-экономическом, научно-технологическом и гуманитарном треках.
Планируется обмен мнениями по вопросам укрепления координации действий на международной арене, прежде всего на площадке ООН и в асеаноцентричных форматах, на основе близости или совпадения позиций России и Вьетнама по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня, шаги по продвижению совместных подходов к решению актуальных проблем современности, отстаиванию основополагающих принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела независимых государств, законности и справедливого многополярного мироустройства.
Мы высоко оцениваем итоги участия Премьер-министра Правительства СРВ Фам Минь Тьиня в саммите БРИКС в формате «аутрич/БРИКС плюс» (Казань, 24 октября 2024 года) и его встречи на «полях» указанного мероприятия с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Готовы оказать вьетнамской стороне необходимое содействие в подключении к этому объединению в качестве страны-партнера.
Потенциал для дальнейшего углубления и диверсификации российско-вьетнамского взаимодействия весьма значителен. Он основывается на прочном фундаменте многолетних традиций дружбы и взаимной поддержки, отвечает коренным интересам двух стран, а его главной целью является обеспечение благополучия и процветания народов России и Вьетнама.
С удовлетворением отмечаем позитивную динамику в последние годы торгово-экономических связей. В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на 8,3%, а за девять месяцев 2024 года – на 24% (до 4,4 млрд. долл. США).
В целом успешно продвигается кооперация в нефтегазовом секторе, в первую очередь в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро». В июне 2024 года оно отпраздновало добычу 250-миллионной тонны нефти. В Ненецком автономном округе с 2008 года успешно функционирует «зеркальный» проект – ООО «СК «Русвьетпетро». На континентальном шельфе Вьетнама работает российский «Газпром».
В г. Дананг продолжается выпуск российской автотехники на совместном автосборочном предприятии с участием Группы ГАЗ. Часть продукции экспортируется в соседние страны.
Продвигается сотрудничество в области поставок продовольствия и агропродукции на рынки друг друга. По предварительным оценкам, их совокупная стоимость в 2024 году превысила 1 млрд долл. США. Закреплению этой позитивной тенденции во многом способствовало налаживание прямых связей между профильными бизнес-структурами, а также расширение списка компаний, которым были оформлены соответствующие разрешения ветеринарных и фитосанитарных служб двух стран.
Увеличивается число российских регионов, осуществляющих сотрудничество с городами и провинциями Вьетнама. В 2024 г. в СРВ побывали делегации Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновской, Ярославской областей, Якутии. Россию, в свою очередь, посетили руководители провинций Бария-Вунгтау, Кантхо, Куангчи, Тхайбинь и г.Хайфона.
Традиционно тесный характер носит взаимодействие в образовательной сфере. Ежегодно гражданам Вьетнама предоставляется 1000 мест для обучения в российских вузах за счет средств федерального бюджета. Запущен перспективный проект в рамках консорциума российских и вьетнамских вузов.
Все большее значение приобретают гуманитарные обмены. Возобновление регулярных рейсов «Аэрофлота» по маршруту «Москва-Хошимин-Москва», а также открытие авиакомпанией «ИрАвиа» полетов из Иркутска в Ханой, на о. Фукуок и в г. Нячанг способствовало увеличению туристического потока из России в СРВ. По данным вьетнамской статистики, с января по ноябрь 2024 года общее количество российских граждан, посетивших СРВ, составило 204 тыс. чел. (+82%).
Посол Г.С.Бездетко выразил уверенность, что встречи и переговоры Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с вьетнамскими руководителями в рамках его визита в СРВ придадут дополнительный импульс углублению кооперации двух государств как на традиционных, так и новых перспективных направлениях в духе дружбы, взаимопонимания и всеобъемлющего стратегического партнерства.