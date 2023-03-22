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Посол: Вьетнам - ответственный, надежный и стабильный партнер Королевства Бельгия
Первоначально в двусторонних отношениях сотрудничество было направлено на создание автономной сельскохозяйственной отрасли и формирование добавленной стоимости. Проекты по развитию ирригации и предотвращению изменения климата реализуются в центральных провинциях Вьетнама, таких как Хатинь, Ниньтхуан и Биньтхуан. Кроме того, академическое сотрудничество создало ряд новых направлений, например, в индустрии аквакультуры. Политика обновления (Doi Moi) помогла вьетнамскому народу добиться исторического экономического роста. Вьетнам становится все более ответственным, надежным и стабильным партнером.
С годами Вьетнам стал страной со средним уровнем дохода и играет важную роль в промышленном секторе. Поэтому с 2018 года двусторонние отношения сместились в сторону взаимной экономической и финансовой поддержки.
В 2018 году две страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в агропромышленном секторе. Но из-за эпидемии COVID-19 его реализация затянулась, и время было использовано, чтобы лучше понять потенциал Вьетнама. Сопровождая Вьетнам в достижении конечной цели присоединения к цепочке с высокой добавленной стоимостью, Бельгия предложила множество планов и проектов, а важными инвестиционными проектами стали промышленный комплекс DEEP C в Хайфоне, проект мобильных холодильных камер в районе реки Меконг, которые принесли много пользы сельскохозяйственному сообществу. В бельгийских проектах основное внимание уделяется социальному обеспечению и развитию сельских сообществ, и этот подход применяется при производстве какао во Вьетнаме.
Бельгийские компании находятся в авангарде «зеленой» индустрии: Бельгия является пионером в области ветроэнергетики в Северном море. В настоящее время Бельгия стремится к достижению целей по нулевым выбросам. Это общая задача, потому что Вьетнам также поставил перед собой высокие цели в этой области. Необходимо укреплять сотрудничество для борьбы с изменением климата и защиты Земли для будущих поколений. Кроме того, Бельгия также поддерживает Вьетнам в достижении общей цели по нулевым выбросам. Новые технологии, такие как интегрированное управление питанием, станут основой для активного развития Вьетнама. Инициатива Европейского Союза Global Gateway даст возможность двум странам больше работать вместе.
Бельгия является не только страной с «зеленой» энергией, но и «логистическим перекрестком» и морскими воротами в Европу. Бельгийские предприятия в этой области оптимизировали торговые потоки по всему Европейскому союзу. Кроме того, бельгийская фармацевтическая промышленность поставляет необходимые вакцины и лекарства всему миру.
Две страны отметят 50-летие установления двусторонних дипломатических отношений многочисленными мероприятиями. 22 марта посольство Бельгии запустит памятный логотип. С марта также начинается череда официальных визитов в сопровождении представителей бизнеса. Премьер-министр региона Фландрия Ян Джамбон посетит Вьетнам в сентябре. Кроме того, страны готовятся ко второму визиту бельгийской бизнес-делегации во главе с министром экономики Валлонии Вилли Борсусом. В 2024 году ожидается государственный визит бельгийского короля Филиппа и королевы Матильды во Вьетнам.
Недавно посол был очень рад посетить мероприятия в рамках Международного дня Франкофонии (20 марта) в средней школе им. Тью Ван Ана в Ханое. Захватывающие, веселые фестивальные программы подтвердили мотивацию вьетнамской молодежи больше изучать французский язык.