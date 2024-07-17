Посол Вьетнама подчеркнул важность нахождения людей в центре многостороннего сотрудничества

Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН.Фото: ВИA Заседание проходило под председательством министра иностранных дел России - страны, занимавшей в июле пост председателя Совета Безопасности, Сергея Лаврова, с участием и выступлениями представителей более 50 стран-членов ООН.

На заседании большинство стран подчеркнули необходимость укрепления многостороннего сотрудничества для реагирования на сегодняшние сложные, многомерные глобальные вызовы, с которыми ни одна страна не может справиться в одиночку; поддержку международного права и Устава ООН как прочной основы для построения более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка.



Выступая на дискуссионной сессии, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг подчеркнул соблюдение закона и Устава ООН, особенно принципов уважения суверенитета и политической независимости, территориальной целостности государств, отказ от применения силы или угрозы ее применения, а также мирное разрешение споров, которое имеет решающее значение для поддержания эффективного многостороннего сотрудничества.



В связи с этим, многостороннее сотрудничество должно ставить людей в центр внимания, уважать и стремиться реализовать желание людей о мирной жизни, процветающем и прогрессивном обществе. Кроме того, необходимы решительные реформы для усиления голоса и представительства развивающихся стран в многосторонних институтах, которые оказывают существенное влияние на глобальную безопасность и социально-экономические вопросы. Посол Данг Хоанг Жанг подтвердил, что Вьетнам решительно поддерживает многосторонний подход и прилагает все усилия для укрепления многосторонней системы на региональном и глобальном уровнях посредством активного участия и продвижения инициатив в рамках региональных и международных организаций, у которых членом является Вьетнам, особенно в АСЕАН и ООН.



Вьетнам делает важный вклад в выполнение общих обязательств в области мира, безопасности, устойчивого развития и продвижения прав человека, прежде всего ради людей, в целях совместного создания более мирного, процветающего и справедливого мира.



