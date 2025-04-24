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Посол Вьетнама в Японии: Визит премьер-министра Исибы во Вьетнам придаст новый мощный импульс двусторонним отношениям
По словам посла Фам Куанг Хиеу, визит премьер-министра Японии Исибы Сигэру во Вьетнам имеет крайне важное значение. Это будет первый визит японского премьер-министра после того, как обе страны подняли уровень своих отношений до «всеобъемлющего стратегического партнёрства ради мира и процветания в Азии и мире». Визит предоставит возможность сторонам подвести итоги сотрудничества, а главное — станет платформой для обмена мнениями и выработки конкретных шагов по реализации концепции стратегического партнёрства. Это также будет способствовать укреплению сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, а также в новых сферах, включая цифровую и «зелёную» трансформации, энергетику, полупроводники, науку и технологии, что позволит вывести двусторонние отношения на новый этап в современной эпохе.
Посол Фам Куанг Хиеу отметил, что в рамках визита лидеры двух стран сосредоточат внимание на углублённом обсуждении стратегических направлений сотрудничества. Япония продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в реализации трёх стратегических прорывов: в институциональной реформе, развитии инфраструктуры и подготовке человеческих ресурсов, способствуя индустриализации и модернизации страны. Сотрудничество в экономике, торговле и инвестициях остаётся основой двусторонних отношений. Япония является ведущим экономическим партнёром Вьетнама, и поэтому внимание будет сосредоточено на таких вопросах, как улучшение инвестиционного климата, поддержка цепочек поставок и расширение рынков для товаров обеих стран.
Ожидается, что стороны в скором времени откроют рынки для вьетнамских грейпфрутов и японского винограда, а также обсудят возможность открытия рынков для других товаров, таких как вьетнамская маракуйя и японские персики.
Кроме того, стороны обменяются мнениями по новым приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, соответствующим текущим вызовам. В частности, будет усилено взаимодействие в сфере науки и технологий, цифровой и зелёной трансформации, новой энергетики, а также в организации совместных форумов на уровне премьер-министров. Политбюро выпустило резолюцию № 57, посвящённую прорыву в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Это стратегическое решение определяет курс развития Вьетнама на десятилетия вперёд и способствует вхождению страны в новую эру. В этом контексте сотрудничество с Японией в сфере науки и технологий приобретает особое значение, особенно в таких направлениях, как цифровая трансформация, энергетика, полупроводники и инфраструктура.
Также стороны обсудят вопросы расширения гуманитарных обменов, трудовой миграции и подготовки высококвалифицированных кадров. Профильные ведомства двух стран активно ведут переговоры о заключении соглашения по новой системе «обучения трудовых мигрантов», одобренной Японией и планируемой к внедрению с 2027 года. Численность вьетнамцев в Японии превысила 600 000 человек, что делает их вторым по численности иностранным сообществом в стране и в мире, и это число продолжает расти. Ожидается, что обе стороны будут работать над увеличением туристического потока.
Кроме перечисленного, стороны обсудят международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Страны также намерены активизировать сотрудничество в таких перспективных сферах, как борьба с природными бедствиями, изменение климата, охрана окружающей среды и снижение выбросов. Япония обладает значительными преимуществами в области возобновляемых источников энергии и реагирования на стихийные бедствия, и активно выступает лидером во многих региональных инициативах, включая AZEC. Она поддерживает Вьетнам в развитии ветро- и солнечной энергетики, а также в процессе перехода к зелёной энергетике.
Обсуждается также возможность сотрудничества в области устойчивого сельского хозяйства, устойчивого к климатическим изменениям и обеспечивающего продовольственную безопасность в обеих странах.