Посол Вьетнама в России находится с рабочим визитом в Краснодарском крае

Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой имел рабочую встречу с руководством Краснодара. Фото: опубликовано ВИА

На рабочих совещаниях с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Руппелем 10 августа и врио мэра Краснодара Максимом Слюсаревым 11 августа стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между Вьетнамом и Россией, договорились совместно прилагать усилия для развития сотрудничества посредством практических и эффективных мер, соответствующих возможностям и силам обеих сторон, особенно в области сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, текстиля, деревообработки.

Данг Минь Кхой выразил готовность продвигать и организовывать онлайн и очные встречи между бизнесом двух стран, чтобы они могли узнать о сильных сторонах друг друга.

Данг Минь Кхой также искренне поблагодарил правительство Края за создание условий для жизни и ведения бизнеса вьетнамской общины, а также местные социально-экономические показатели.

Посол подтвердил, что вьетнамская община в Краснодаре – это очень сплоченная община, которая полностью соблюдает местные законы и всегда считает Краснодарский край своей второй родиной.

Посол также пригласил представителей Краснодарского края и города посетить Вьетнам, чтобы иметь возможность напрямую обсудить вопросы с вьетнамским бизнесом.

Со своей стороны, заместитель губернатора провинции А. Руппель заявил, что готов создать условия для вьетнамских предприятий для инвестирования или продвижения импорта и экспорта в провинции.

Тем временем исполняющий обязанности мэра М. Слюсарев вызвался устанавливать побратимство между городами Вьетнама и России.

В рамках визита Данг Минь Кхой и делегация посетили Краснодарский городской индустриальный парк, кондитерскую фабрику, фабрику по производству лапши, хлеба и грибов.

Ранее Данг Минь Кхой и делегация встретились с вьетнамской общиной, проживающей и ведущей бизнес в Краснодарском крае, посетив ряд экономических объектов, в которые инвестировали вьетнамцы.

Посол был рад видеть, что вьетнамская община в Краснодаре является типичной общиной в Российской Федерации, всегда сплоченной и занимающейся успешным бизнесом. Ассоциация вьетнамцев работает организованно, имеет сильное и активное управление.

Некоторые вьетнамские бизнесмены, особенно г-н Чан Куок Чиеу, вице-президент Ассоциации вьетнамцев в России, вице-президент Вьетнамской бизнес-ассоциации в Российской Федерации, решительно стремятся к новым и эффективным методам ведения бизнеса в соответствии с экономическим развитием в Россия сегодня.



