Посол Вьетнама вручила верительные грамоты Генеральному директору ЮНЕСКО

Посол Нгуен Тхи Ван Ань, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), вручает верительные грамоты генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай в штаб-квартире организации в Париже. Фото: ВИА

На церемонии посол Нгуен Тхи Ван Ань подчеркнула, что Вьетнам высоко ценит многосторонний подход, роль и вклад Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО в поиск решений растущих глобальных проблем, тем самым способствуя поддержанию мира и безопасности, а также устойчивому развитию в мире.



Она подчеркнула, что внешняя политика Вьетнама направлена на независимость, самодостаточность, диверсификацию, многосторонность, а также на то, чтобы считать культуру, науку и образование важными движущими силами для быстрого и устойчивого развития страны.



Она выразила радость по поводу того, что занимает свой пост при плодотворном сотрудничестве между Вьетнамом и ЮНЕСКО во всех областях культуры, образования, естественных наук, социальных наук, информации и коммуникаций.



Пользуясь случаем, дипломат поблагодарила ЮНЕСКО за поддержку и помощь, особенно в реализации Меморандума о сотрудничестве между Вьетнамом и ЮНЕСКО на период 2021 - 2025 гг.



Она выразила пожелание, чтобы ЮНЕСКО продолжала оказывать поддержку Вьетнаму, в частности, в консультировании и разработке новых документов по наследию, а также в сохранении и продвижении объектов наследия, признанных ЮНЕСКО, включая проект по сохранению и продвижению ценности императорской цитадели Тханглонг.



Она подтвердила, что приложит все усилия для углубления сотрудничества между Вьетнамом и ЮНЕСКО, тем самым способствуя достижению целей ЮНЕСКО и социально-экономическому развитию местных сообществ, а также Вьетнама.



Со своей стороны, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай поблагодарила Вьетнам за его роль, участие и вклад в деятельность ЮНЕСКО.



Она высоко оценила тесное и эффективное сотрудничество между Вьетнамом и ЮНЕСКО во всех областях, считая его типичной моделью сотрудничества, и предложила активизировать сотрудничество с Вьетнамом в других перспективных областях, таких как климат, водные ресурсы, наука об океане, искусственный интеллект и другие.



Она отметила, что увеличение штата сотрудников Бюро ЮНЕСКО в Ханое внесет важный вклад в развитие сотрудничества с Вьетнамом в ближайшее время.