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Посол: Визит президента США способствует дальнейшему развитию отношений между Вьетнамом и США
По словам посла, при нынешнем всестороннем и интенсивном развитии двусторонних связей визит создаст новый импульс для того, чтобы вьетнамско-американские отношения вышли на новую высоту, отметил он, добавив, что это также тот дух, о котором договорились генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и президент Дж. Байден во время их телефонного разговора 29 марта.
Для Вьетнама визит президента США поможет реализовать внешнюю политику азиатской страны независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности внешних отношений, а также всесторонней и интенсивной интеграции в мир.
По мнению посла, важные результаты этого визита практически послужат интересам народов обеих стран, одновременно способствуя отношениям США и АСЕАН, а также миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Посол сообщил, что президент Дж. Байден проведет важные переговоры и встречи с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и другими высшими руководителями вьетнамской Партии и государства. Он также будет участвовать в ряде мероприятий с представителями бизнеса и людьми.
Обе стороны рассмотрят свое всестороннее партнерство во всех областях и наметят направления своих связей на будущее, уделяя особое внимание сотрудничеству в области науки и техники, в экономике, торговле и инвестиции, обмене между людьми и урегулировании последствий войны, что откроет новую главу во вьетнамско-американских отношениях и создаст более благоприятные объективные условия для постепенного подтверждения Вьетнамом своей позиции в региональных и глобальных цепочках добавленной стоимости.
Обе стороны намерены провести обмен военными реликвиями и встречу представителей технологических компаний. По словам Нгуен Куок Зунга, во время визита также планировано подписание важных экономических соглашений и контрактов, возможно, на миллиарды долларов США.
Дипломат выразил оптимизм в отношении будущего двусторонних отношений, основанного на достигнутых к настоящему времени процессах и достижениях, на потенциале и чаяниях народов каждой страны, а также в отношении новых рамок сотрудничества, которые лидеры Вьетнама и США создадут во время визита.
Он сказал, что считает, что, как сделано за 28 лет нормализации отношений и 10 лет установления всеобъемлющего партнерства, в ближайщее будущее две страны будет укреплять сотрудничество, способствуя реализации целей развития Вьетнама на 2030 и 2045 годы, намеченных на 13-м съезде Партии.
Как доказала история, позитивное и стабильное развитие отношений между Вьетнамом и США не только будет служить практическим интересам народов двух стран, но и соответствует тенденциям мира, сотрудничества и развития, тем самым помогая развитию отношений США с АСЕАН и поддержанию региональной и международной стабильности и процветания в регионе и во всем мире, добавил посол Нгуен Куок Зунг.