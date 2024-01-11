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Посол: Визит президента Индонезии во Вьетнам укрепит двусторонние связи
Двусторонний товарооборот достиг 14,2 миллиарда долларов в 2022 году, превысив установленный целевой показатель, сказал он, выразив уверенность в том, что новая цель в 15 миллиардов долларов, установленная на 2028 год, вскоре будет достигнута.
Посол сказал, что Вьетнам и Индонезия разделяют видение превращения в экономику с высоким уровнем дохода к 2045 году и стремятся к чистому нулевому уровню выбросов, и предложил приложить больше усилий для достижения целей, заявив, что тесное сотрудничество создаст большой импульс для самих двух стран и всей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Дипломат выразил надежду, что Вьетнам и Индонезия вскоре достигнут всеобъемлющего стратегического партнерства, подчеркнув, что это повышение продемонстрирует их твердую приверженность развитию сотрудничества и откроет новые возможности.
По его словам, обе страны должны объединить усилия как на двусторонней, так и на многосторонней основе, чтобы справиться с политическими беспорядками в регионе, а также с вопросами, касающимися Мьянмы и Восточного моря, и другими нетрадиционными вызовами безопасности.
Денни Абди выразил надежду на укрепление сотрудничества между правительствами, предприятиями и населением двух стран по итогам визита и увеличение объема двусторонних инвестиций с акцентом на сельское хозяйство, рыболовство, высокотехнологичные отрасли, возобновляемые источники энергии и цифровую экономику.
Он ожидает, что обе стороны будут работать вместе над разработкой продуктов с высокой добавленной стоимостью и интеграцией в глобальные цепочки поставок, а также укреплять сотрудничество в области образования, исследований и разработок и индустрии халяль.