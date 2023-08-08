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Посол: Визит высокопоставленного законодателя для прорыва в отношениях между Вьетнамом и Ираном

Визит председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ в Иран с 8 по 10 августа отражает то значение, которое Партия, НС и правительство Вьетнама придают дружбе и сотрудничеству с Ираном, заявил посол Вьетнама в Иране Лыонг Куок Хи в интервью для ВИА. Дипломат подчеркнул важность визита, заявив, что он дает возможность подвести итоги сотрудничества между двумя странами за последние пять десятилетий, а также обсудить меры и направления для достижения прорывов в двусторонних отношениях на ближайшие годы.

По словам дипломата, визит призван стать ответом на визит во Вьетнам спикера парламента Ирана Али Ардешира Лариджани в 2018 году и способствовать развитию традиции обмена делегациями на высоком уровне между двумя странами и их парламентами.

В ходе визита Председатель НС Выонг Динь Хюэ проведет переговоры со спикером парламента Ираном Мохаммадом-Багером Галибафом; встретится с высокопоставленными иранскими официальными лицами, председателем парламентской группы дружбы Иран-Вьетнам и президентом Ассоциации дружбы Иран-Вьетнам.

Он также примет участие и выступит с речью на правовом и политическом форуме, посвященному развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Ираном; выступит с речью в Институте политических и международных исследований (IPIS) Министерства иностранных дел Ирана; примет участие в церемонии открытия недели вьетнамской культуры, посетит ряд производственных, экономических, научных и технологических объектов в Тегеране и Исфахане.

В рамках поездки законодательные органы Вьетнама и Ирана подпишут множество двусторонних соглашений о сотрудничестве для дальнейшего укрепления своих связей. Обе стороны также ожидают подписания многих соглашений о сотрудничестве в области экономики, торговли, сельского хозяйства, юстиции и спорта, а также о сотрудничестве между населенными пунктами по этому случаю.

По словам Лыонг Куока Хи, существует большой потенциал для двустороннего сотрудничества в области политики, дипломатии, экономики и дипломатических отношений.

Визит высокопоставленного вьетнамского законодателя придаст мощный импульс для поднятия двусторонних отношений на новую высоту, более полного использования существующего потенциала сотрудничества в различных аспектах, таких как политика, дипломатия, экономика, торговля, культура, наука и технологии, отметил дипломат.

Он продолжил, что парламентская дипломатия является ярким событием в отношениях между Вьетнамом и Ираном.

По словам посла, обеим странам необходимо эффективно реализовывать подписанные соглашения и укреплять существующие механизмы сотрудничества; создавать благоприятные условия для проникновения своих товаров на рынки друг друга; сотрудничать в организации мероприятий по продвижению торговли и бизнес-форумов; ускорять проведение 10-го заседания Совместного комитета Вьетнама и Ирана для продвижения переговоров по подписанию Преференциального торгового соглашения (ЗПТ), а также обсудить подходящие способы оплаты для обеспечения беспрепятственного торгового обмена.

ВИА/ИЖВ

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