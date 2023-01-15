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Посол Венесуэлы: Вьетнам показал силу социалистической рыночной экономики
Г-ж Татьяна Пью Морено поделилась в интервью ВИА по случаю Нового года 2023, что восстановление Вьетнама демонстрировано замечательным экономическим ростом в 8% в 2022 году.
Подчеркнув, что Венесуэла хотела поучиться инновационному опыту Вьетнама, посол Морено заявила, что Венесуэла ишет способы по реконструкции экономики и желает, чтобы Вьетнам поделился опытами в этой сфере с миром в общем и с Венесуэлой в частности.
В общем Венесуэла считала, что способы по организации, развитие, и также участие секторов во вьетнамской экономике являются образцом для мира, посол Татьяна Пью Морено подчеркнула.
По ее словам, помимо этого, голос Вьетнама на мировой арене укрепляется, когда в октябре 2022 года Вьетнам был избран членом Совета ООН по правам человека на срок полномочий 2023-2025 гг. Это помогает Вьетнаму как ответственного члену имрового сообщества подчеркнуть позицию посредством реализации принципов солидарности и уважения к самоопределению наций.
Посол Татьяна Пью Морено отметила, «в нынешний момент, очень важно, когда Вьетнам имеет голос в Совете ООН по правам человека и является ответственным членом международного сообщества. Мир сталкивается со сложным периодом и многими вызовами, понимая это, Партия, и также Правительство Вьетнама внесли значительный вклад в общее дело, что было признано международным сообществом.
Оглядываясь на прошедший год, посол Венесуэлы оценила, что год отмечает особое время, когда две стороны возобновляют обмен высокопоставленными делегациями, включая визит во Вьетнам заместителя министра иностранных дел по Азии, Ближнему Востоку и Океании Капайя Родригес и заместителя министра иностранных дел по Северной Америке Карлос Рон.
Г-ж Татьяна Пью Морено сказала: «По случаю празднования 33-летия установления дипломатических отношений, мы организовали фотовыставку в посольстве. Тут вы можете увидеть некоторые кадры о встрече между верховным главнокомандующим Уго Чавесом и генералом Во Нгуен Зиапом. Это важная встреча, открывшая общий путь наших стран».
Она поделилась, что в ближайшее время две стороны продолжают деятельности сотрудничества во многих областях, таких как нефть и газ, энергия. В 2023 году 4-я совместное межправительственное заседание между Вьетнамом и Венесуэлой пройдет в Каракасе. Обе стороны будут иметь возможность рассматривать ситуацию сотрудничества в последнее время, и также предлагать меры по продвижению двусторонних отношений в следующее время.
Отметив, что мир сталкивается с энергическим кризисом, в то время Венесуэла является одним из главных энергических поставщиков в мире, посол сказала, что Венесуэла всегда готова поддержать Вьетнам в этой сфере.
Согласно словам посла, Тэт является интересным праздником для иностранцев. Она очень рада, когда встречает Новый год по лунному календарю в Ханое.
«Тэт – это время сохранения традиционных семейных ценностей, когда люди вместе, оглядываясь на проходяший год, составляют план в новом году. Для нас, это праздник приносит много чувств. Мы можем наслаждаться вкусом баньчынг, нарядить посольство и свой собственный дом, встречая Новый год», - посол Татьяна Пью Морено поделилась.
По случаю Нового года 2023, посол Татьяна Пью Морено от имени президента Николас Мадуро и народа Венесуэлы пожелал вьетнамского народа наилучших пожеланий.