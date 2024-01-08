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Посол Великобритании приветствует прогресс в сотрудничестве с Вьетнамом
Посол Иэн Фрю: Мы отмечаем эту очень важную годовщину - 50-летие установления дипломатических отношений между Великобританией и Вьетнамом. И в процессе празднования мы оглядываемся на некоторые действительно важные достижения в отношениях за эти 50 лет.
Ключевым из них стало соглашение о нашем стратегическом партнерстве 13-летней давности, которое мы возобновили три года назад, и это стратегическое партнерство охватывает широкий спектр областей сотрудничества. В рамках этого мы в течение всего года отмечали связи в области торговли, образования и устойчивого развития.
В этом году мы стали свидетелями целого ряда политических визитов высокого уровня. Нас посетил государственный секретарь по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Нас посетил государственный секретарь Шотландии, а также ряд других министров по торговле, иностранным делам и обороне. Кроме того, в этом году состоялся очень важный визит президента Во Ван Тхыонга в Великобританию на коронацию короля Карла III, и я думаю, что это свидетельствует об уровне доверия и важности политических отношений.
Сейчас мы также работаем над некоторыми действительно конкретными областями сотрудничества. Я с гордостью могу сказать, что наши торговые связи значительно расширились. В прошлом году мы наблюдали рост товарооборота на 29% до 6,9 млрд фунтов стерлингов (8,72 млрд долларов США). И это наряду с тем, что два года назад Великобритания и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле, а в этом году, при поддержке Вьетнама, Великобритания присоединилась к торговому соглашению CPTPP.
Наряду с этим мы наблюдаем некоторый реальный прогресс в нашем сотрудничестве в области образования. В настоящее время в Великобритании обучается около 11.000 вьетнамских студентов. Мне действительно приятно видеть растущие связи между школами и университетами в области технического и профессионального образования. Мы все знаем, что образование - это то, о чем заботится каждая вьетнамская семья, и что Великобритания может многое предложить в плане партнерства.
Я все больше ценю наши отношения и растущую важность того, как мы вместе работаем над обеспечением безопасности. В этом году мы стали свидетелями визита корабля Королевских ВМС в Хошимин. Мы наблюдаем расширение сотрудничества в таких областях, как безопасность на море, и смотрим в будущее на то, как мы будем вместе работать над модернизацией обороны.
Репортер: Великобритания завершила переговоры о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) 31 марта и подписала Протокол о присоединении 16 июля. Как повлияет это соглашение на двусторонние торговые связи, наряду с Соглашением о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UVFTA)?
Посол Иэн Фрю: Мы рады, что Вьетнам стал принимающей стороной заключительного раунда переговоров о присоединении Великобритании к соглашению CPTPP в полном объеме. С этим соглашением о присоединении Великобритании, я думаю, это добавляет еще один уровень к тому, что уже является очень продуктивными и очень прочными торговыми отношениями.
Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом обеспечивает очень прочную основу. За последние два года мы наблюдали рост торговли на основе этого. CPTPP добавляет еще один уровень в конкретных областях, где мы увидим либерализацию тарифов. Например, мы увидим увеличение квоты на рис для вьетнамских экспортеров в Великобританию. Мы также увидим дополнительные возможности и для других сельскохозяйственных продуктов. И некоторые очень специфические области, такие как шоколад, являются одной из областей, которые будут либерализованы, чему я очень рад. В то же время, я думаю, мы увидим расширение нашей торговли в других областях, и CPTPP будет поддерживать это.
Наконец, я думаю, что CPTPP - это соглашение на будущее. Так что отчасти это касается того, что мы получаем сейчас. Это также касается того, как мы вместе развиваем этот торговый блок. С присоединением Великобритании это уже не просто тихоокеанское соглашение. Это глобальное соглашение. Это означает, что она будет устанавливать стандарты на будущее. А Великобритания и Вьетнам будут помогать формировать правила мировой торговли для следующего поколения.
Репортер: Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь 1 декабря 2023 года объявил о плане мобилизации ресурсов для реализации политической декларации о создании Партнерства справедливого энергетического перехода (JETP) между Вьетнамом и Международной партнерской группой (IPG). Как вы оцениваете усилия Вьетнама в области энергетического перехода и сотрудничество Вьетнама и Великобритании в этой области?
Посол Иэн Фрю: Обязательство, взятое Вьетнамом и премьер-министром Фам Минь Тьинем на 26-й конференции сторон в Глазго - достижение чистого нуля к 2050 году, является амбициозной и очень важной демонстрацией лидерства Вьетнама в области климата. И за последние два года мы увидели, как оно углубляется и продолжается.
Приверженность достижению чистого нуля была подкреплена созданием руководящего комитета на национальном уровне. В прошлом году Вьетнам обновил свой национальный вклад, который представляет собой обязательство каждой страны со временем сокращать выбросы. Он также опубликовал свою национальную стратегию в области изменения климата. Таким образом, Вьетнам сделал несколько важных шагов вперед. И в этом году мы увидели прогресс в Партнерстве по переходу к справедливой энергетике (JETP). Это соглашение между странами G7 и Вьетнамом о поддержке перехода Вьетнама к зеленой энергетике с инвестициями в размере 15,5 миллиардов долларов США в виде финансирования технологий и технической помощи.
В то же время Вьетнам вносит изменения в законодательство и создает правильную структуру, чтобы энергетическая сеть могла перейти от углеродоемких областей производства энергии, таких как уголь, к возобновляемым источникам энергии, таким как морская ветровая и солнечная энергия, и этот переход уже начался. Но JETP поможет ускорить этот процесс.
Я рад, что на нашей КС-28 мы стали свидетелями того, как премьер-министр Фам Минь Тьинь запустил этот план мобилизации ресурсов, который является следующим шагом в рамках JETP. Это поможет разблокировать эти инвестиции. И нам нужно продолжать работать вместе. Великобритания является одним из коллег по JETP здесь, во Вьетнаме, вместе с ЕС. Мы собираемся работать в долгосрочной перспективе, вместе решая эту сложную, но очень важную задачу перехода к энергетике.
Репортер: Приближается традиционный Новый год во Вьетнаме (Tet). Как вы относитесь к атмосфере Тет в стране?
Посол Иэн Фрю: Я родом из части Великобритании - Шотландии - с очень специфическими новогодними традициями. Некоторые из них заключаются в том, чтобы попрощаться со старым годом, открыв свою дверь и вымести его, а некоторые традиции встречи Нового года с семьей и соседями очень сильны. Поэтому я чувствую настоящую связь с традициями Тет во Вьетнаме. В прошлом году я впервые побывал здесь, и мне очень понравились все традиции и то чувство, которое вызывает праздник Тет. Это праздник, радость, единение семьи. Когда вы выходите на улицы, вы видите, как цветут деревья и как люди заботятся о том, чтобы украсить их и встретить Новый год. Поэтому я с радостью вступаю в новый Тет и снова наслаждаюсь этими традициями. В прошлом году меня научили готовить бань чанг и заниматься каллиграфией, так что я с нетерпением жду, когда смогу освоить новые навыки и глубже понять некоторые традиции Вьетнама в новом году.