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Посол Беларуси во Вьетнаме: “Вьетнам для нас – ‘окно’ в Юго-Восточную Азию”
Торгово-экономическое сотрудничество было и остается ключевой сферой отношений между ЕАЭС и Вьетнамом. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Вьетнам, с другой, является мощным стимулом для наращивания товарооборота, помогая диверсифицировать рынки и экспортировать продукцию.
Вьетнам стала первой страной, с которой ЕАЭС подписал подобное соглашение, и в течение 10 последующих лет кропотливой совместной работы постепенно шли по пути либерализации торговых отношений.
В 2023 году товарооборот между Беларусью и Вьетнамом достиг рекордных показателей за всю историю двусторонних отношений.
Посол В.В. Боровиков отметил, что снятие барьеров позволило белорусской технике, молочной, кондитерской и алкогольной продукции, отличающейся высоким качеством и широким ассортиментом, выйти на вьетнамский рынок. В свою очередь, растут объемы поставок в Беларусь вьетнамского риса, орехов, кофе, фруктов и рыбной продукции, а также различного рода оборудования и техники.
Экономика и политика тесно взаимосвязаны. В этом контексте хотел бы отметить, что с момента подписания Соглашения политический диалог между нашими странами достиг значительного прогресса.
Кульминацией данных процессов в отношениях Беларуси и Вьетнама стал исторический по своей значимости визит Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама товарища То Лама в г.Минск 11-12 мая 2025 г.
В подписанном Совместном заявлении об установлении Стратегического партнерства обозначены важнейшие приоритеты сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу, которые станут ориентиром для обеих сторон при формировании совместных планов и программ, в том числе относительно Соглашения о свободной торговле.
В 2025 году Беларусь уже в третий раз председательствует в органах ЕАЭС и готова всемерно способствовать эффективной реализации Соглашения. Приоритеты Беларуси – это экономическая интеграция, инновационное сотрудничество, расширение цифровизации, импортозамещающие проекты, в том числе промышленной кооперации, а также гуманитарное сотрудничество.
Беларуси выступает за сопряжение интеграционных потенциалов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, а также развитие торгово-экономического сотрудничества с государствами-участниками АСЕАН. Важно двигаться по пути совмещения экономических потенциалов, использования преимуществ друг друга для повышения уровня взаимодополняемости и взаимной выгоды.
В части развития взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН хорошие перспективы, с точки зрения Беларуси, имеет совместная работа по укреплению продовольственной безопасности стран Юго-Восточной Азии. Несмотря на безрассудные ограничительные меры ряда западных стран по созданию продовольственных рисков, Беларусь и далее намерена выполнять свои обязательства в рамках Повестки дня в области устойчивого развития.
Более активное участие Вьетнама в сотрудничестве с ЕАЭС может стать одним из способов поддержания торгового баланса в условиях недавнего решения американской администрации.
Стратегический характер двусторонних отношений предполагает эффективное использование имеющихся и создание новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Значительный потенциал в активизации взаимодействия по линии ЕАЭС – Вьетнам.
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом – это диалог, основанный на принципах недискриминации и равноправия.