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Посол: АСЕАН продолжает сохранять приверженность сохранению региона ЮВА, как региона, свободного от ядерного оружия
Как сообщил корреспондент ВИА при ООН, выступая от имени АСЕАН, глава постоянного представительства Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг подтвердил поддержку АСЕАН усилий международного сообщества по созданию мира без ядерного оружия. Полная ликвидация ядерного оружия является единственным решением, гарантирующим отсутствие применения или угрозы применения этого вида оружия.
АСЕАН подтверждает важность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в глобальном механизме по разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерного оружия. В то же время АСЕАН призывает страны, обладающие ядерным оружием, выполнить свои обязательства в области разоружения с помощью конкретных дорожных карт и действий, продвигая Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) как историческое соглашение, способствующее достижению этой цели. В ожидании полной ликвидации ядерного оружия странам необходимо продолжать подписывать и ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), тем самым ввести документ в силу.
Посол Данг Хоанг Жанг подтвердил, что АСЕАН поддерживает усилия зон, свободных от ядерного оружия, по внесению вклада в механизм нераспространения и разоружения. АСЕАН привержена сохранению региона Юго-Восточной Азии в качестве региона, свободного от ядерного оружия, и приветствует готовность подписать и и ратифицировать без оговорок Протокол к договору стран, обладающих ядерным оружием, и в то же время подтверждает, что вместе с оставшимися странами будут прилагать усилия решению нерешенных вопросов в соответствии с целями и принципами настоящего договора. Наконец, посол подчеркнул приверженность АСЕАН работе Комитета 1, целью которой является полная ликвидация этого вида оружия во имя мира, безопасности и устойчивого развития./.
Комитет по разоружению и международной безопасности, известный как Комитет 1, является одним из шести главных комитетов Генеральной Ассамблеи ООН, в функции которого входит рассмотрение и обсуждение вопросов разоружения, угроз и вызовов для международного мира и безопасности, тем самым предлагая соответствующие решения. Комитет 1 обсудит 7 групп тем, включая такие важные вопросы, как ядерное разоружение и нераспространение, реформа аппарата разоружения, укрепление международной безопасности, обеспечение космической безопасности. По этим темам страны-члены делятся национальными взглядами и представляют соответствующие проекты резолюций. Тема ядерного оружия – первая тема, обсуждаемая в рамках Комитета 1.