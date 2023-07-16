Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Посол: АММ-56 посылает послание мира, стабильности, процветания

56-я встреча министров иностранных дел АСЕАН (AMM-56) и связанные с ней встречи в Джакарте с 8 по 14 июля направили региону и международному сообществу послание «АСЕАН имеет значение: эпицентр роста», сказал посол Ву Хо, исполняющий обязанности главы АСЕАН СОМ Вьетнам.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон на 56-й встрече министров иностранных дел АСЕАН (AMM-56) в Джакарте. Фото: опубликовано ВИА  
Беседуя с корреспондентом ВИА, Ву Хо сказал, что обсуждения на встречах были сосредоточены на экономическом сотрудничестве, восстановлении и устойчивом развитии. Министры также подтвердили центральную роль АСЕАН во всех региональных процессах, начиная от роста, экономического развития, изменения методов работы и запуска решений АСЕАН и заканчивая подходами к региональным и международным вопросам.

По его словам, АСЕАН также разделяет мнение о том, что переговоры и разногласия можно урегулировать посредством диалога в соответствии с международным правом.

В своем выступлении министры иностранных дел стран-партнеров, с одной стороны, подтвердили свои обязательства по развитию региона, диалогу и сотрудничеству, а с другой стороны, выдвинули инициативы и обязательства по поддержке АСЕАН в построении ее сообщества.

Официальные лица также привержены общей цели: научить АСЕАН, несмотря на трудности, оставаться центральной и движущей силой во всех усилиях по достижению мира и стабильности в регионе.

Восточное море — одна из часто упоминаемых тем в АСЕАН с 1992 года — стала общей темой для обсуждения всеми странами, участвующими в форумах АСЕАН. Ву Хо сказал, что страны признали прогресс, достигнутый в создании Кодекса поведения в Восточном море (COC), и сочли его позитивным шагом и знаком поощрения в направлении укрепления доверия или даже продвижения превентивной дипломатии для гармонизации всех отношений и интересов, обеспечения мира и стабильности в регионе.

Он добавил, что вьетнамская делегация во главе с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном также направила сообщение о более активном, ответственном и инициативном Вьетнаме, присоединяющемся к деятельности АСЕАН, и продемонстрировала имидж Вьетнама как миролюбивой, готовой к сотрудничеству и дружественной нации со всеми страны по всему миру.

По его словам, Вьетнам желает внести свой вклад в подлинное развитие АСЕАН, сделав ее ядром и силой для поддержания мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, а также во всей Азии и Индо-Тихоокеанском регионе.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

МИД: Споры в Восточном море должны решаться мирным путем

МИД: Споры в Восточном море должны решаться мирным путем

Вьетнам еще раз подтверждает суверенитет Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша в соответствии с международным правом, а также законные права Вьетнама на территориальные воды, которые установленные в соответствии с ЮНКЛОС
ПОДРОБНЕЕ

Top