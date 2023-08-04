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Посол Али Акбар Назари: визиты способствуют углублению вьетнамо-иранских отношений
Визит состоится в обстановке, когда во Вьетнаме и Иране проходят различные мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений (4 августа 1973 г. – 4 августа 2023 г.). По этому случаю корреспондент ВИА взял интервью у посла Исламской Республики Иран Али Акбара Назари.
В беседе иранский дипломат отметил, что двусторонние отношения между Ираном и Вьетнамом выстраиваются на основе взаимного уважения без каких-либо различий. Эти отношения развивались в различных областях от политики и дипломатии до торговли и культуры за 50 лет, прошедших со дня установления дипломатических отношений между двумя странами 4 августа 1973 года.
К настоящему времени в обеих странах прошли 9 заседаний Вьетнамо-Иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и в ближайшее время пройдет 10-е заседание; кроме того состоялись 7 раундов политических консультаций на уровне заместителей министров.
За прошедшие годы между двумя странами состоялся обмен высокопоставленными делегациями. Например, в 2016 году президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг совершил официальный визит в Иран и президент Ирана Хасана Роухани посетил Вьетнам с официальным визитом; в 2018 году прошел визит во Вьетнам председателя Меджлиса Ирана Али Лариджани; в 2017 и 2022 годах – визиты в Иран заместителей председателя Национального собрания Вьетнама До Ба Ти и Чан Куанг Фыонга, соответственно; и совсем недавно в июне 2023 года – официальный визит в Иран члена Политбюро ЦК КПВ, министра общественныой безопасности Вьетнама То Лама.
«Через несколько дней мы примем председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, который будет находиться в Иране с официальным визитом. Такие визиты на высшем уровне, а также подписание множества важных договоров о межпарлементском, торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, способствуют дальнейшему углублению отношений между нашими странами и открывает перед нами большие возможности для сотрудничества по различным направлениям», - подчеркнул посол Ирана во Вьетнаме Али Акбар Назари.