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Посол Алжира: Вьетнам является безопасной страной

«Вьетнам делает все для своего народа, поэтому народ может этим гордиться. Я думаю, что вьетнамцы очень счастливы, поскольку все вокруг признают, что Вьетнам является безопасной страной». Эти слова посла Алжира во Вьетнаме Бубазина Абдельхамида были сказаны в интервью по случаю Нового года 2023, когда он подчеркнул: «Вьетнам является страной с мирным, образованным, дружелюбным народом и без насилия».

Г-н Бубазин Абдельхамид поделился, что Вьетнам - безопасная страна и он со своей семьей здесь может спокойно гулять ночью. Он также добавил, что Вьетнам всегда уважает права человека, и страна это доказывает посредством активного участия в миротворческих миссиях ООН.

Поздравляя Вьетнам с избранием его в Совет по правам человека ООН, посол Абдельхамид выразил уверенность в том, что страна станет хорошим представителем, сохраняющим права человека без дискриминации.

Он отметил, что Вьетнам и Алжир будем вместе участвовать в Совете по правам человека, отстаивая свои мнения в вопросах прав человека и право жизни.

Посол Абдельхамид выразил восхищение в связи с социально-экономическим прогрессом и успехами с начала политики обновления (Доймой) в 1986 году. По его словам, ясное видение и правильный выбор политики вьетнамскими лидерами помогли стране достичь замечательных шагов в социально-экономическом развитии.

Из страны, в которой не хватало еды, в настоящее время Вьетнам превратился в страну, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и становится ведущей страной в мире по экспорту риса и сельскохозяйственной продукции. Посол почеркнул, что страна достигает выдающихся результатов в сельскохозяйственной и в промышленной областях, обеспечивая устойчивое развитие.

Он сказал, что в данный момент Вьетнам является одной из самых открытых экономик в мире с почти 70 подписанными двусторонними и многосторонними торговыми соглашениями. В 2023 году две страны могут усилить торговый обмен. Однако, некоторые соглашения о торговле, морском транспорте необходимо продлить или возобновить для создания движущей силой для развития отношений сотрудничества между Алжиром и Вьетнамом.

Начиная с даты официального установления дипломатических отношений 28 октября 1962, отношения между двумя странами неуклонно укрепляются и развиваются. Две страны поддерживают друг друга в области политики, духа и материала в деле сохранения и развития стран в каждой нации. Сотрудничество в таких отраслях как экономика, торговля, научные технологии также имеет положительные результаты.

Посол Абдельхамид заявил, что пандемия COVID-19 повлияла на обмен делегациями и торговые связи между двумя странами, поэтому в контексте ослабления пандемии в ближайшее время организация 12-го заседания Смешанного комитета в Ханое создаст движущую силу для двусторонних отношений.

Что касается инвестиций, проект по разведке и добыче нефти и газа компании PVEP стал выдающимся для отношений экономического сотрудничества двух стран.

Помимо этого, культурное сотрудничество остается ярким лучом и становится мостом для традиционных дружественных отношений, в которых ценность культуры поделилась в отношении уважения разницы.

Посол Бубазин Абдельхамид заявил, что в тот момент, когда он приехал во Вьетнам, приуроченный к новому году и дальше к Тэту вьетнамского народа. По этому случаю, я узнал, что это праздник показывает тесную связь между вьетнамцами с культурой и традицией, которая была выкована поколениями, посол Бубазин Абдельхамид поделился.

ИЖВ/ВИА

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