Посол Австрии: Визит президента Во Ван Тхыонга в Австрию способствует дальнейшему укреплению двухсторонних отношений

Посол Ханс-Петер Гланцер: Визит президента Во Ван Тхыонга в Австрию способствует дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Фото: ВИА

Корр: Как вы оцениваете достижения во вьетнамо-австрийских отношениях в контекте празднования двумя странами в 2022 году 50-летия установления дипломатических отношений?



Посол Ханс-Петер Гланцер: В прошлом году мы отметили 50-летие установления дипломатических отношений. На мой взгляд, это прекрасная возможность оглянуться на двусторонние отношения между двумя странами.



Австрия одной из первых стран установила дипломатические отношения с Вьетнамом в 1972 году. С тех пор отношения между двумя странами хорошо развивались во многих областях, будь то в политических и экономических аспектах или академических.



Экономические отношения достигли положительного прогресса. Мы видим, что двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Австрией многократно увеличился за последние 20 лет. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг нового рекорда в 1,65 миллиарда евро, и надо сказать, что это высокий профицит в пользу Вьетнама.



Вьетнам является нашим крупнейшим торговым партнером в АСЕАН, а Австрия является пятым или седьмым по важности экспортным рынком Вьетнама в Европе. Эта тенденция еще более усиливается соглашением о свободной торговле между Европейским союзом и Вьетнамом, вступившим в силу с 2020 года.



Также хотелось бы отметить инвестиции из Австрии во Вьетнам – около 60 австрийских предприятий имеет дочерние предприятия во Вьетнаме, и около трети из них работает в производственном секторе.



Корр: Что означает предстоящий визит президента Во Ван Тхыонга в Австрию для двусторонних отношений сотрудничества?



Посол Ханс-Петер Гланцер: Я очень рад политическим визитам на высоком уровне, которые играют очень важную роль в продвижении двусторонних отношений и возобновились после пандемии COVID. Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон посетил Австрию в конце сентября прошлого года, а наш министр иностранных дел Александр Шалленберг посетил Вьетнам в середине апреля этого года.



Предстоящий визит президента Во Ван Тхыонга в Австрию имеет большое значение, способствуя дальнейшему укреплению отношений между нашими двумя странами. Надеемся на укрепление сотрудничества в сферах экономики и образования. Считаю, что такие визиты – это всегда позитивная возможность для укрепления сотрудничества и дальнейшего продвижения тех или иных проектов.



Корр: Какими вы видите отношения между Вьетнамом и Австрией в будущем?



Посол Ханс-Петер Гланцер: Я вижу большой потенциал в углублении дружеских отношений между двумя странами. Например, в экономической сфере, безусловно, есть большие возможности для инвестиций из Австрии во Вьетнам. Динамичная экономика Вьетнама, молодое население и растущий средний класс делают Вьетнам привлекательным местом для австрийского бизнеса.



Австрия может поддержать Вьетнам во многих областях — таких как укрепление промышленного производственного потенциала, а также развитие «зеленой» экономики в области возобновляемых источников энергии, и развитие общественной инфраструктуры, в том числе в области медицины. Есть так много возможностей и потенциалов.



С обратной стороны, мы также видим возможности для вьетнамского бизнеса и инвестиций в Австрии. Австрия расположена в самом сердце Европы и поэтому может стать стартовой площадкой для достижения других частей континента.



На этом фоне Австрия в прошлом году также предоставила льготные кредиты на сумму около 350 миллионов евро для сектора здравоохранения, железных дорог и других секторов.



Мы также видим большой потенциал для расширения сотрудничества в сфере образования и академических кругов, например, в сфере профессиональной подготовки, или в развитии сотрудничества между двумя дипломатическими академиями.



Корр.: Как вы оцениваете сотрудничество Вьетнама и Австрии на международных форумах, таких как ООН, АСЕМ и АСЕАН-ЕС?



Посол Ханс-Петер Гланцер: Мы сталкиваемся со многими проблемами и кризисами на глобальном уровне, которые требуют сотрудничества, солидарности и более сильной многосторонней системы, чем когда-либо. Поэтому важно и в наших собственных национальных интересах, чтобы продвигать позитивную многосторонность как на глобальном, так и на региональном уровнях, будь то в рамках Организации Объединенных Наций или на региональном уровне, таком как АСЕАН-ЕС. Я думаю, что это справедливо для обеих стран.



Одной из серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, является изменение климата. Мы приветствуем амбициозную цель Вьетнама стать страной с нулевым выбросом углерода к 2050 году.



Еще одна глобальная проблема, которая требует общего ответа, а также международного сотрудничества, — это пандемия COVID. Австрия поддержала Вьетнам в его борьбе с пандемией, предоставив вакцину.



Основой нашего сотрудничества является уважение и приверженность основанному на правилах международному порядку, который решительно поддерживают обе страны. Это также важно для безопасных, свободных и открытых торговых путей. Мы все должны заботиться об уважении суверенитета и целостности государств и Устава Организации Объединенных Наций.

Корр: Спасибо Вам за интервью!



