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Посол Австралии с оптимизмом смотрит на потенциал сотрудничества с Вьетнамом
"Это было особенно важно, потому что в связи с 50-летним юбилеем во Вьетнам приехало огромное количество гостей, что также отражает важность Вьетнама. Вьетнам становится одной из самых важных стран в Азии и в мире", - отметил он.
Посол упомянул о визитах высокопоставленных австралийских чиновников во Вьетнам в прошлом году, включая генерал-губернатора, премьер-министра, министра иностранных дел, министра торговли и министра обороны.
"Мы также знаем, что Вьетнам повысил уровень двусторонних отношений с некоторыми очень важными странами - Кореей, Японией и Соединенными Штатами, что, я думаю, было важным заявлением о взгляде Вьетнама на мир", - сказал посол.
Он упомянул визит председателя КНР во Вьетнам, сказав, что Китай всегда будет важной страной для Вьетнама по экономическим, культурным, историческим и географическим причинам.
Он высоко оценил внешнюю политику Вьетнама, направленную на диверсификацию отношений и повышение устойчивости в национальных интересах. Посол также выразил оптимизм по поводу перспектив развития дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в 2024 году.
По словам посла Эндрю Голедзиновски, через год после того, как две страны наладили двусторонние отношения в 1973 году, первые вьетнамские студенты приехали в Австралию по стипендии, и Австралия стала одним из первых инвесторов во Вьетнам.
"Мы построили первые мосты через Меконг, первый университет - RMIT, первую юридическую фирму, первый банк, первые банкоматы, первые телекоммуникационные линии были созданы австралийскими компаниями. Так что это было очень хорошо. Мы с нетерпением ждем возможности еще больше укрепить наш инвестиционный профиль здесь", - сказал посол.
Он также сообщил, что посольство примет на работу пять новых сотрудников в Хошимине и двух новых сотрудников в Ханое с конкретной целью увеличить объем австралийских инвестиций во Вьетнам.
"Это новое и очень важное направление. И есть несколько областей, на которых мы особенно хотим сосредоточиться", - продолжил он.
“Я разговариваю с министром образования о внесении некоторых коррективов, чтобы Вьетнам стал привлекательным местом для инвестиций в образование. Потому что я хотел бы, чтобы больше австралийских университетов приезжало во Вьетнам, чтобы закрепиться там”, - добавил посол.
Посол Голедзиновски рассказал ВИA еще о двух потенциальных сферах сотрудничества - горнодобывающей промышленности и телекоммуникациях.
Австралийская сторона сотрудничает с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы поделиться своими знаниями и поддержать Вьетнам в пересмотре закона о горнодобывающей промышленности, поскольку горнодобывающая промышленность является одной из основных отраслей в Австралии и обладает "невероятным потенциалом для создания богатства" во Вьетнаме. Австралия также рассчитывает помочь Вьетнаму в строительстве "надежных кабелей, которые соединят Вьетнам с миром", - сказал он.
Еще одним направлением сотрудничества в двусторонних связях он назвал "переход к зеленой энергетике" - область, которая в последнее время все больше активизируется между Австралией и Вьетнамом.
“Когда мой премьер-министр был здесь, во Вьетнаме, в июне, он объявил о новом партнерстве стоимостью 105 миллионов австралийских долларов, которое мы называем ‘Aus для роста’. Но в основном это будет связано с переходом к зеленой энергетике, чтобы помочь усилиям Вьетнама по обеспечению экологичности ваших цепочек поставок, потому что это то, что будет необходимо для торговли в экономике будущего”, - сказал посол Эндрю Голедзиновски.
Он также упомянул о поездке министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг во Вьетнам в августе, где она объявила о выделении 95 миллионов австралийских долларов на адаптацию к изменению климата, в частности, для региона дельты Меконга.
"Я был там неделю или две назад, и Меконг сталкивается с очень серьезными проблемами. Поэтому мы надеемся, что этот проект поможет облегчить переход к устойчивым экономическим моделям в районе Меконга", - сказал посол.
По его словам, австралийские компании заинтересованы в сотрудничестве с Вьетнамом в этой области. В частности, он упомянул одну австралийскую компанию, которая "очень заинтересована в строительстве морских ветряных электростанций", поскольку "Вьетнам очень перспективен, в частности, для морского ветра".
"Многое происходит, и Австралия будет играть небольшую, но, как мы надеемся, важную роль в переходном процессе во Вьетнаме", - подтвердил посол.