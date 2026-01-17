Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Посольство РФ передало 30 ценных архивных фотографий о Президенте Хо Ши Мине

По этому случаю Комплекс мемориальных объектов Президента Хо Ши Мина в Президентском дворце также открыл выставку «Президент Хо Ши Мин и Россия».

14 января в Ханое Комплекс мемориальных объектов Президента Хо Ши Мина в Президентском дворце провёл церемонию приёма фотодокументов, переданных Посольством Российской Федерации (РФ) во Вьетнаме, а также открыл выставку «Президент Хо Ши Мин и Россия». Мероприятие стало важной частью серии событий в честь XIV Всевьетнамского партийного съезда и 76-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и РФ (1950–2026гг.).

Посольство РФ передало 30 ценных архивных фотографий о Президенте Хо Ши Мине

На мероприятии Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко торжественно передал архивные фотографии Комплексу мемориальных объектов Президента Хо Ши Мина. Коллекция включает 30 ценных фотодокументов о Президенте Хо Ши Мине и России, а также о процессе формирования и развития дипломатических отношений между Вьетнамом и РФ. Эти материалы были собраны Посольством РФ из Государственного архива Москвы и обладают особой исторической ценностью. Их передача свидетельствует о глубоком уважении Посольства РФ к Комплексу мемориальных объектов и о стремлении сохранять и приумножать духовное наследие Президента Хо Ши Мина.

Архивные фотографии не только помогают более полно осветить роль Президента Хо Ши Мина в закладке и укреплении традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и Россией, но и служат наглядным подтверждением искренней и прочной дружбы между народами двух стран на протяжении многих поколений. Одновременно эта коллекция значительно обогащает фонд Комплекса мемориальных объектов при Президентском дворце, эффективно служа научно-исследовательской, экспозиционной и просветительской деятельности по сохранению и популяризации наследия Хо Ши Мина в нынешний период.

Посол Геннадий Бездетко отметил, что, глядя на эти исторические фотографии, можно увидеть не только хронику событий, но и ощутить живую историю дружбы, особенно в контексте приближающейся 76-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

13.jpg
Делегаты посещают выставку «Коммунистическая партия Вьетнама – сияющие страницы золотой летописи». (Фото: ВИА)

По этому случаю Комплекс мемориальных объектов Президента Хо Ши Мина в Президентском дворце также открыл выставку «Президент Хо Ши Мин и Россия». 76 панно экспозиции отражают 76-летний путь дружественных и сотрудничества между Вьетнамом и Россией, заложенный Президентом Хо Ши Мином.

Выступая на церемонии, заместитель министра культуры, спорта и туризма Хоанг Дао Кыонг выразил признательность и благодарность Посольству РФ во Вьетнаме за передачу ценных архивных фотографий о Президенте Хо Ши Мине – живого свидетельства искренней и прочной дружбы между народами двух стран, а также за вклад в обогащение ценнейших архивных фондов Комплекса мемориальных объектов при Президентском дворце. Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама выразило желание и далее тесно сотрудничать с учреждениями и организациями РФ в эффективной реализации подписанных программ и проектов, а также расширять новые, креативные формы обменов, соответствующие современным тенденциям и потребностям народов двух стран, способствуя дальнейшему углублению, практичности и эффективности вьетнамско-российских отношений.

ИЖВ/ВИА

