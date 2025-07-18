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Посольство Вьетнама приняло военные реликвии, переданные США
В этом мероприятии со стороны Вьетнама приняли участие посол Нгуен Куок Зунг и сотрудники посольства. Со стороны США присутствовали Тим Питерс, заместитель исполнительного директора VFW и члены VFW, а также Келли МакКиг, директор Агентства по учёту военнопленных и пропавших без вести (DPAA) при Министерстве обороны США.
На этот раз переданные VFW реликвии включают в себя каску солдата, флягу, блокноты, грамоты, удостоверения личности и несколько идентификационных карточек, выданных во время войны
Выступая на церемонии передачи реликвий, Тим Питерс отметил: «Возвращение военных реликвий является символом глубокой примирения, способствующим облегчению страданий как американских, так и вьетнамских ветеранов, а также семей, пострадавших от войны».
Посол Нгуен Куок Зунг высоко оценил значение передачи военных реликвий, отметив: «Эти предметы могут выглядеть незначительными, но имеют огромное значение для семей, потерявших своих близких».
Тим Питерс подтвердил, что организация VFW продолжит прилагать усилия по поиску информации и военных реликвий, чтобы способствовать поддержке Вьетнама в поиске информации о вьетнамских военнослужащих, пропавших без вести во время войны.