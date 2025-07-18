Посольство Вьетнама приняло военные реликвии, переданные США

Представитель VFW (слева) вручает военные реликвии вьетнамской стороне. Фото: ВИА

15 июля в столице Вашингтоне, США, посольство Вьетнама в США провело церемонию приёма военных реликвий, переданных организацией «Ветераны зарубежных войн США» (VFW).В этом мероприятии со стороны Вьетнама приняли участие посол Нгуен Куок Зунг и сотрудники посольства. Со стороны США присутствовали Тим Питерс, заместитель исполнительного директора VFW и члены VFW, а также Келли МакКиг, директор Агентства по учёту военнопленных и пропавших без вести (DPAA) при Министерстве обороны США.На этот раз переданные VFW реликвии включают в себя каску солдата, флягу, блокноты, грамоты, удостоверения личности и несколько идентификационных карточек, выданных во время войныВыступая на церемонии передачи реликвий, Тим Питерс отметил: «Возвращение военных реликвий является символом глубокой примирения, способствующим облегчению страданий как американских, так и вьетнамских ветеранов, а также семей, пострадавших от войны».Посол Нгуен Куок Зунг высоко оценил значение передачи военных реликвий, отметив: «Эти предметы могут выглядеть незначительными, но имеют огромное значение для семей, потерявших своих близких».