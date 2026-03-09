Посольство Вьетнама в Израиле рекомендует гражданам соблюдать инструкции принимающей стороны

Место и последствия авиаудара Ирана в Тель-Авиве, Израиль, 6 марта 2026 года. Фото: ВИА

Ранним утром 8 марта (по вьетнамскому времени) Посольство Вьетнама в Израиле распространило новое уведомление для вьетнамской общины в принимающей стране о мерах безопасности в соответствии с указаниями Командования тыла Израиля, действующих с 20:00 7 марта до 20:00 9 марта (по местному времени) на всей территории Израиля.

Как сообщает корреспондент Вьетнамского Информационного Агентства в Тель-Авиве, Посольство Вьетнама в Израиле призвало соотечественников обратить внимание на ряд мер по обеспечению безопасности.

В частности, что касается собраний и образовательной деятельности, массовые мероприятия допускаются с участием не более 50 человек при условии, что место проведения имеет доступ к оборудованному укрытию на случай объявления тревоги.

Пляжи временно закрыты для посещения, а все образовательные мероприятия, включая школы, детские сады и другие учебные программы, приостановлены.

Что касается экономической деятельности и рабочих мест, учреждения, предприятия и рабочие места могут функционировать только при наличии доступа к оборудованным укрытиям на период действия предупреждений.

Секторы экономики и жизненно важные услуги продолжают работать в соответствии с предписаниями израильских властей.

В случае чрезвычайного предупреждения, при звуке сирены или получении уведомления от компетентных органов, гражданам необходимо немедленно переместиться в ближайшее укрытие, отдавая приоритет защищённым помещениям, общим убежищам или общественным бомбоубежищам, и оставаться там до получения официального разрешения покинуть укрытие.

Если человек находится на открытом воздухе или в пути, следует как можно быстрее найти ближайшее укрытие и действовать в соответствии с указаниями властей.

Посольство Вьетнама в Израиле сообщило, что на данный момент не зафиксировано ни пострадавших, ни материального ущерба среди вьетнамской общины, и соотечественники соблюдают рекомендации властей принимающей страны.

Посольство призвало вьетнамских граждан продолжать строго соблюдать новые указания местных властей, принимать необходимые меры для обеспечения безопасности себя и своих семей, а также регулярно следить за официальными уведомлениями Командования тыла Израиля и других компетентных органов.

Посольство также сообщило, что продолжит внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать общину.