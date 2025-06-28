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Посольство Вьетнама в Израиле приостановило планы массовой эвакуации в связи с началом перемирия

Посольство Вьетнама в Израиле приостановило масштабную регистрацию эвакуации своих граждан, ссылаясь на ослабление напряженности после недавнего израильско-иранского конфликта.

Посольство продолжает работу своей горячей линии по защите граждан, но теперь сосредоточивает помощь на критических и уязвимых случаях, таких как люди с серьезными травмами или неспособные самостоятельно справляться с основными потребностями.

Граждан Вьетнама настоятельно просят соблюдать местные правила безопасности, в частности, следить за картами безопасности, выпущенными командованием тыла Израиля на сайте https://www.oref.org.il. Посольство также призывает их вернуться к работе, учебе и повседневным делам, когда позволят условия.

В экстренных случаях они могут связаться с первым секретарем Тран Ван Жуоком по телефону +972-555025616 или giooctv.mofa@gmail.com, или с первым секретарем Нгуен Бить Тхуи по телефону +972-50-878-3373 или thuynb.mofa@gmail.com.

Это предупреждение последовало за перемирием, заключенным при посредничестве президента США Дональда Трампа и вступившим в силу 24 июня, которое приостановило израильско-иранские военные действия. Согласно заявлению командования тыла Израиля, все чрезвычайные распоряжения отменены, однако стандартные протоколы обороны будут действовать с 18:00 26 июня до 20:00 30 июня.

Внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Бен-Гурион, а также гражданская, социальная и образовательная деятельность вернулись в нормальное русло, что свидетельствует о том, что риски безопасности взяты под контроль.

ИЖВ/ВИА

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