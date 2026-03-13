Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Посольство Вьетнама в Израиле призывает соотечественников сохранять бдительность в связи с риском ракетных атак

12 марта Посольство Вьетнама в Израиле распространило уведомление для вьетнамской общины, проживающей, обучающейся и работающей в стране, призвав повысить уровень бдительности на фоне осложнения ситуации в сфере безопасности из-за участившихся в последние дни ракетных атак и атак с применением беспилотных летательных аппаратов.
Посольство Вьетнама в Израиле расположено в здании Beit Amot на улице Sha’ul Hamelech в Тель-Авиве, Израиль (Фото: ВИА)

Согласно информации, полученной посольством от местных компетентных органов, в течение последних 24–48 часов наблюдается тенденция к увеличению как числа, так и частоты ответных атак с использованием ракет, реактивных снарядов и беспилотников, осуществляемых Ираном при координации с силами «Хезболлы». Наибольшее воздействие испытывают северные и центральные районы Израиля.

Кроме того, израильские власти зафиксировали применение кассетных боеприпасов в ряде атак, что может привести к наличию на земле неразорвавшихся элементов после падения. По данным израильской стороны, в некоторых населённых пунктах зафиксированы человеческие жертвы и материальный ущерб. Однако, по информации, имеющейся у посольства на данный момент, представители вьетнамской общины в Израиле остаются в безопасности.

Посольство также сообщило, что согласно рекомендациям Командования тыла Израиля от 12 марта гражданам категорически запрещается приближаться к ракетам, реактивным снарядам или любым объектам, которые могут оказаться неразорвавшимися боеприпасами. Фотографирование, нахождение рядом или прикосновение к таким объектам может напрямую угрожать жизни. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно покинуть район, сохранять безопасную дистанцию, предупредить окружающих держаться подальше и незамедлительно сообщить об этом компетентным службам.

В связи со сложной обстановкой в сфере безопасности Посольство Вьетнама в Израиле рекомендует вьетнамской общине внимательно следить за инструкциями и уведомлениями Командования тыла Израиля, оперативно направляться в укрытия при получении предупреждений и поддерживать связь с посольством в случае необходимости получения помощи.

Посольство подчеркнуло, что продолжит внимательно следить за развитием ситуации в сфере безопасности в Израиле и своевременно предоставлять необходимую информацию и рекомендации вьетнамской общине в стране.

ИЖВ/ВИА

