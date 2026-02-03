Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Посольство Вьетнама в Египте оперативно оказывает поддержку в связи с гибелью вьетнамского моряка в порту Александрия

По сообщению корреспондента ВИА в Каире, днём 2 февраля Посольство Вьетнама в Египте проинформировало, что один вьетнамский моряк погиб в результате производственного несчастного случая в порту Александрия (Египет).

 

Судно PVT Coral (Фото: Интернет)

Судно PVT Coral. Фото: ВИА

 

В настоящее время Посольство в срочном порядке осуществляет необходимые процедуры в соответствии с действующими правилами с целью как можно скорее репатриировать тело погибшего на родину.

По информации Посольства, погибшим является Т.В.Х. (1975 года рождения, уроженец города Хайфон), механик, работавший по контракту с Акционерной компанией перевозок и логистики «Фыонг Донг Вьет» (PVT Logistics). Он был направлен судовладельцем PVT Logistics для работы на судне PVT Coral (IMO № 9558696) с 24 сентября 2025 года. 31 января судно PVT Coral зашло в порт Александрия для выгрузки груза. Около 20:00 1 февраля (по местному времени), в ходе проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, механик Т.В.Х. попал в производственный несчастный случай и скончался.

Посольство Вьетнама уже установило контакты и взаимодействует с компетентными органами Египта для завершения всех необходимых процедур, предусмотренных законодательством, с тем чтобы как можно скорее доставить тело погибшего на родину.

 

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Куиньон удостоен премии АСЕАН Чистый туристический город 2026 года

Куиньон удостоен премии АСЕАН «Чистый туристический город» 2026 года

Город Куиньон в провинции Зялай удостоен премии АСЕАН «Чистый туристический город» 2026 года, что стало уже третьим случаем присуждения ему этого престижного регионального признания, сообщила Нгуен Тхи Тхань Лить, заместитель председателя Народного комитета провинции.
ПОДРОБНЕЕ

Top