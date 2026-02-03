Посольство Вьетнама в Египте оперативно оказывает поддержку в связи с гибелью вьетнамского моряка в порту Александрия

Судно PVT Coral. Фото: ВИА

В настоящее время Посольство в срочном порядке осуществляет необходимые процедуры в соответствии с действующими правилами с целью как можно скорее репатриировать тело погибшего на родину.

По информации Посольства, погибшим является Т.В.Х. (1975 года рождения, уроженец города Хайфон), механик, работавший по контракту с Акционерной компанией перевозок и логистики «Фыонг Донг Вьет» (PVT Logistics). Он был направлен судовладельцем PVT Logistics для работы на судне PVT Coral (IMO № 9558696) с 24 сентября 2025 года. 31 января судно PVT Coral зашло в порт Александрия для выгрузки груза. Около 20:00 1 февраля (по местному времени), в ходе проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, механик Т.В.Х. попал в производственный несчастный случай и скончался.

Посольство Вьетнама уже установило контакты и взаимодействует с компетентными органами Египта для завершения всех необходимых процедур, предусмотренных законодательством, с тем чтобы как можно скорее доставить тело погибшего на родину.