Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Посольство Вьетнама в Венесуэле создало канал экстренной связи

Посол подтвердил, что 29 сотрудников представительских органов вместе с членами их семей, а также 2 вьетнамских инженера-строителя, работающие в Венесуэле, и 2 вьетнамца, постоянно проживающие в стране, находятся в безопасности. Посольство рекомендовало гражданам не покидать места проживания и постоянно отслеживать информацию через канал экстренной связи.

Продолжая обновлять информацию о вьетнамских гражданах в Венесуэле, в беседе с корреспондентом ВИА в регионе Латинской Америки Посол Вьетнама в Венесуэле Ву Чунг Ми сообщил, что посольство создало канал экстренной связи для оперативного обновления ситуации после удара США по Венесуэле 3 января.

Посол подтвердил, что 29 сотрудников представительских органов вместе с членами их семей, а также 2 вьетнамских инженера-строителя, работающие в Венесуэле, и 2 вьетнамца, постоянно проживающие в стране, находятся в безопасности. Посольство рекомендовало гражданам не покидать места проживания и постоянно отслеживать информацию через канал экстренной связи.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top