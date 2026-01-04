Посольство Вьетнама в Венесуэле создало канал экстренной связи

Продолжая обновлять информацию о вьетнамских гражданах в Венесуэле, в беседе с корреспондентом ВИА в регионе Латинской Америки Посол Вьетнама в Венесуэле Ву Чунг Ми сообщил, что посольство создало канал экстренной связи для оперативного обновления ситуации после удара США по Венесуэле 3 января.

Посол подтвердил, что 29 сотрудников представительских органов вместе с членами их семей, а также 2 вьетнамских инженера-строителя, работающие в Венесуэле, и 2 вьетнамца, постоянно проживающие в стране, находятся в безопасности. Посольство рекомендовало гражданам не покидать места проживания и постоянно отслеживать информацию через канал экстренной связи.