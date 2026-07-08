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Посольство Вьетнама в Аргентине торжественно провело церемонию памяти Польди Сосы Шмидт
Как сообщает корреспондент ВИА в Аргентине, церемония состоялась в здании Посольства Вьетнама в Буэнос-Айресе при участии членов семьи Польди Сосы Шмидт, руководства и членов ICAV, аргентинских учёных, друзей Вьетнама, а также всего коллектива Посольства.
Посол Вьетнама в Аргентине Нго Минь Нгует высоко оценила её огромный и многолетний вклад в дело поддержки вьетнамского народа на протяжении почти шести десятилетий — от участия в международном антивоенном движении до содействия развитию культурных, образовательных обменов и народного сотрудничества между двумя странами.
Польди Соса Шмидт родилась 6 декабря 1945 года в городе Пуэрто-Бельграно (Аргентина). Она имела аргентинские, чилийские, немецкие и ирландские корни. Свою деятельность в движении солидарности с Вьетнамом она начала в 1967 году в Великобритании. В начале 1970-х годов, находясь в Чили, она стала одним из основателей Чилийско-вьетнамского института культуры. Она поддерживала тесные контакты с представителями Правительства Демократической Республики Вьетнам и Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам в Чили, а также активно участвовала в деятельности комитетов солидарности с Вьетнамом.
После военного переворота в Чили в 1973 году Польди Соса Шмидт была вынуждена эмигрировать на Кубу. Там на протяжении почти десяти лет она продолжала деятельность по развитию дружбы и солидарности с Вьетнамом. После восстановления демократии в Аргентине она вернулась на родину, где продолжила участие в работе общественных организаций, женского движения и организаций солидарности с Вьетнамом. В начале 1990-х годов, когда Вьетнам готовился открыть дипломатическое представительство в Буэнос-Айресе, она стала одним из наиболее активных помощников рабочих делегаций из Ханоя.
В 1997 году Польди Соса Шмидт основала Аргентино-вьетнамский институт культуры (ICAV). Это событие стало важной вехой в развитии народной дипломатии между двумя странами. Под её руководством ICAV превратился в одну из наиболее активных и эффективных общественных организаций Южной Америки, занимающихся продвижением знаний о Вьетнаме.
За годы деятельности были организованы сотни выставок, конференций, круглых столов, культурных обменов, презентаций вьетнамской кухни, кинопоказов, программ обмена школьниками и установления партнёрских связей между учебными заведениями. Благодаря этой работе многие аргентинцы узнали о Вьетнаме не только через призму войны, но и через его культуру, историю, народ и современные достижения в развитии страны.
На церемонии представители ICAV — вице-президенты Рене Джирарди и Эсекиэль Рамонеда — поделились воспоминаниями об основателе Института и подтвердили намерение продолжать сохранять и развивать ценности, которые она создавала на протяжении почти трёх десятилетий.
Особым гостем церемонии стала председатель Чилийско-вьетнамского института культуры и дружбы Патрисия Абарсуа Муньос, многолетний близкий друг Польди Сосы Шмидт. Она вспомнила первые годы создания Чилийско-вьетнамского института культуры. Её участие в памятном мероприятии стало свидетельством тесных связей между организациями дружбы с Вьетнамом в странах Латинской Америки и глубокого уважения к вкладу Польди Сосы Шмидт в международное движение солидарности с Вьетнамом.
В рамках церемонии Посольство Вьетнама представило документальный фильм, рассказывающий о жизненном пути и общественной деятельности Польди Сосы Шмидт — от её участия в движении солидарности с Вьетнамом в Европе и Латинской Америке до создания ICAV в 1997 году и почти трёх десятилетий неустанной работы по укреплению дружбы между народами двух стран.
Во время церемонии были также зачитаны соболезнования бывшего заместителя Президента государства Чыонг Ми Хоа, а также Союза обществ дружбы Вьетнама (VUFO), в которых отмечались выдающиеся заслуги Польди Сосы Шмидт и коллектива ICAV в развитии международной солидарности и дружбы.
Польди Соса Шмидт скончалась 11 июня на 80-м году жизни. Она была одной из наиболее известных представительниц движения дружбы с Вьетнамом в странах Латинской Америки. В знак признания её заслуг государство и общественные организации Вьетнама неоднократно удостаивали её высоких наград. В 1999 году Союз женщин Вьетнама наградил её Медалью «За дело освобождения женщин». В 2005 году она была удостоена Медали Дружбы, которой её наградил Президент государства. В 2023 году Президент государства Вьетнама вручил ей Орден Дружбы — одну из высших государственных наград, присуждаемых иностранным гражданам за выдающийся вклад в развитие Вьетнама.
Для многих поколений вьетнамских дипломатов, журналистов и друзей Вьетнама, работавших в Аргентине, Польди Соса Шмидт была не только большим другом, но и символом международной солидарности и прочным мостом дружбы между народами Вьетнама и Аргентины.