Посольство Вьетнама во Франции отметило день поминовения королей хунгов

Церемония подношения благовоний по случаю дня поминовения королей хунгов в 2022 году в штаб-квартире посольства Вьетнама в Париже. (Фото: ВИА

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) во Франции, 8 апреля в штаб-квартире посольства Вьетнама в Париже посол Динь Тоан Тханг и его супруга, посол Ле Тхи Хонг Ван, глава Постоянного представительства Вьетнама при ЮНЕСКО, вместе со всеми сотрудники вьетнамских представительств во Франции почтительно возносили благовония в память о королях Хунгах, подносили благовония дяде Хо и вспомнили заслуги предков, построивших и сохранивших страну.

В торжественной и уважительной обстановке посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг выразил благодарность королям Хунгов, которые были истоком нации, основали государство Ванланг, заложили основу для вечного развития нации и вьетнамского народа.

Посол подчеркнул: «На протяжении тысячелетий вся страна была единодушной, а весь народ солидарным. В процессе строительства и защиты страны, мы сталкивались с трудностями, испытаниями и жертвами. Наш народ добился больших славных успехов, принеся большие жертвы, выковал традицию страстного патриотизма, неукротимого духа, независимой воли, самообладания и самоусиление».

Перед светлой памятью королей хунгов, перед алтарем дяди Хо, посол Динь Тоан Тханг от имени всех сотрудников посольства и вьетнамской общины во Франции пообещал, что он объединится с народом для преодоления всех трудностей; будет способствовать разуму и синергии; сплачивать весь коллектив; прилагать усилия и решимость для лучшего выполнения задач, поставленных партией и государством, обеспечивая внешнюю политику, определенную на XIII съезде партии.



