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НОВОСТИ

Посольства Вьетнама призвал граждан избегать поездок в Израиль и Иран без крайней необходимости

Посольство Вьетнама в Израиле советует вьетнамским гражданам строго соблюдать правила безопасности, изданные местными властями, свести к минимуму поездки между городами и по возможности держаться поближе к убежищам.

 

Рекомендация последовала за выпуском 13 июня командованием тыла Израиля общенациональных рекомендаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях на фоне повышенного риска крупномасштабной ракетной атаки с востока, поскольку Израиль продолжает военную кампанию, направленную против ядерных и ракетных объектов Ирана.

Гражданам Вьетнама в Израиле также рекомендуется подготовить предметы первой необходимости: фонарики, питьевую воду, сухие продукты, лекарства, средства связи и резервные источники питания, а также избегать мест скопления людей, общественных мест, торговых центров и особенно приграничных районов.

Вьетнамским гражданам, которые в настоящее время живут, работают или учатся в Израиле или Иране, настоятельно рекомендуется соблюдать все местные правила и меры безопасности, поддерживать регулярные контакты с вьетнамскими дипломатическими представительствами, следить за официальными объявлениями от них и подготовить планы эвакуации - либо в третью страну, либо обратно во Вьетнам

В случае чрезвычайной ситуации они могут обратиться в посольство Вьетнама в Израиле по телефонам +972-55-502-5616, +972-52-727-4248 и +972-50-878-3373; в посольство Вьетнама в Иране по телефонам +989339658252 и +98912057570; или на горячую линию Министерства иностранных дел по защите граждан по телефону +84 981848484.

ИЖВ/ВИА

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