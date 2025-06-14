Посольства Вьетнама призвал граждан избегать поездок в Израиль и Иран без крайней необходимости

Рекомендация последовала за выпуском 13 июня командованием тыла Израиля общенациональных рекомендаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях на фоне повышенного риска крупномасштабной ракетной атаки с востока, поскольку Израиль продолжает военную кампанию, направленную против ядерных и ракетных объектов Ирана.



Гражданам Вьетнама в Израиле также рекомендуется подготовить предметы первой необходимости: фонарики, питьевую воду, сухие продукты, лекарства, средства связи и резервные источники питания, а также избегать мест скопления людей, общественных мест, торговых центров и особенно приграничных районов.



Вьетнамским гражданам, которые в настоящее время живут, работают или учатся в Израиле или Иране, настоятельно рекомендуется соблюдать все местные правила и меры безопасности, поддерживать регулярные контакты с вьетнамскими дипломатическими представительствами, следить за официальными объявлениями от них и подготовить планы эвакуации - либо в третью страну, либо обратно во Вьетнам

В случае чрезвычайной ситуации они могут обратиться в посольство Вьетнама в Израиле по телефонам +972-55-502-5616, +972-52-727-4248 и +972-50-878-3373; в посольство Вьетнама в Иране по телефонам +989339658252 и +98912057570; или на горячую линию Министерства иностранных дел по защите граждан по телефону +84 981848484.