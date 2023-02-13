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Посольства Вьетнама в Турции и Сирии хорошо защищают граждан

По словам посла До Шон Хая, посольство Вьетнама в Турции в срочном порядке принимает меры по защите граждан и активно поддерживает миссию Министерства общественной безопасности, которая выполняет поисково-спасательные операции в районах,
  Посольство Вьетнама в Турции активно поддерживает миссию Министерства общественной безопасности, выполняющую поисково-спасательные операции в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения 6 февраля. Фото: ВИА  
По словам посла До Шон Хая, посольство Вьетнама в Турции в срочном порядке принимает меры по защите граждан и активно поддерживает миссию Министерства общественной безопасности, которая выполняет поисково-спасательные операции в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения 6 февраля.

Посольство направило своих сотрудников для сопровождения группы и постаралось выполнить требования миссии.

По сообщению посольства, в первый день спасательной операции в городе Адыяман спасательная миссия обнаружила и скоординировала с международными силами спасение пострадавшего, оказавшегося под завалами.

Посольства Вьетнама в Турции и Сирии заявили, что поддерживают тесные контакты с местными властями и вьетнамскими общинами в двух странах, чтобы получить информацию о возможных жертвах среди вьетнамцев в результате землетрясения.

Посольства заявили, что пока нет информации о погибших или пострадавших в результате стихийного бедствия вьетнамских гражданах.

Посольство в Турции сообщило, что от землетрясения пострадали 6 семей с вьетнамскими гражданами, и они сталкиваются со многими трудностями. Посольство получило и предоставило финансовую поддержку и товары, чтобы помочь им преодолеть трудное время.

Посол Хай подтвердил, что посольство будет продолжать оказывать поддержку вьетнамским спасательным группам и группам по оказанию помощи, а также поддерживать контакты с вьетнамцами, находящимися за границей в Турции, таким образом оперативно разрабатывая планы по быстрому развертыванию мер защиты граждан в случае необходимости.

ВИА/ИЖВ

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