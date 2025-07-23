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После слияния город Хошимин становится промышленным гигантом
В центре этой трансформации находится механический промышленный парк THACO Group площадью 786 га с общим объемом инвестиций в 75 трлн донгов (2,87 млрд долларов США) в бывшей провинции Биньдзыонг, строительство которого планируется начать в августе 2025 года. Высокотехнологичный комплекс, который планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю 2026 года, призван интегрировать поставщиков в оптимизированную производственную цепочку, укрепляя вспомогательные отрасли Вьетнама. Предполагается, что здесь будет создано 30 000 рабочих мест, в том числе 10 000 для квалифицированного технического персонала.
“Это будет механический центр национального масштаба, притягивающий отечественные и иностранные фирмы”, - сказал До Мин Там, генеральный директор THACO Industries. Парк нового поколения будет оснащен ультрасовременной инфраструктурой, включая автоматизированные системы, цифровые платформы и искусственный интеллект.
Проект является краеугольным камнем промышленного развития города после слияния, опираясь на производственные преимущества Биньзыонга, энергетику и портовую логистику Бариа-Вунгтау, а также инновационный центр города. В 2024 году объем промышленного производства в регионе составит 930 триллионов донгов, что составит более 25 % от общего объема Вьетнама.
По словам заместителя главы Правления экспортно-перерабатывающих и промышленных зон города Хошимин Чан Вьет Ха, в настоящее время город контролирует 66 промышленных и экспортно-перерабатывающих зон площадью 27 000 га, а к 2050 году планируется увеличить площадь до 105 зон площадью 49 000 га.
Стратегическое планирование, интеллектуальные технологии
Объединенный мегаполис с населением около 14 миллионов человек является экономическим, промышленным и торговым центром Вьетнама. Власти города продолжают развивать современную, экологичную и устойчивую промышленную модель, уделяя особое внимание передовому производству, цифровой трансформации и вспомогательным отраслям в рамках целевой политики на 2021-2025 годы.
Но проблем хватает. Растущие расходы на логистику, нехватка чистых промышленных земель, устаревшие технологии и препятствия в мировой торговле сдерживают прогресс. Дублирование нормативных актов в процессе слияния разочаровывает инвесторов, а нехватка квалифицированной рабочей силы грозит ограничить рост. Экономисты настаивают на создании механизма «единого окна» для ускоренного получения разрешений на крупные проекты.
На недавнем семинаре доктор Чан Зу Лить, председатель Консультативного совета по выполнению Резолюции 98, предупредил, что, придерживаясь дешевой рабочей силы и традиционных промышленных моделей, город может оказаться в ловушке среднего уровня доходов. Он призвал переориентироваться на высокорентабельные отрасли с помощью зеленых технологий, цифровизации и коридора «промышленность-сервис-порт», соединяющего Биньзыонг с глубоководным портом Каймеп-Тхивай.
По мнению экспертов, сеть высокотехнологичного профессионального образования, ориентированная на автоматизацию, промышленный дизайн, цифровое управление, умную логистику и чистую энергию, также имеет решающее значение.
Городской департамент промышленности и торговли разработал пятикомпонентную стратегию развития. Среди приоритетов - синхронизированная промышленная, логистическая и энергетическая инфраструктура, специализированные зоны, технопарки и крупномасштабные интегрированные логистические зоны, работающие на зеленой энергии.
Технологическая модернизация, автоматизация и цифровизация играют центральную роль в производстве высокотехнологичных товаров для «умных» городов и устойчивых экономических моделей. Чтобы стимулировать поддерживающие отрасли, город рассматривает возможность стимулирования инвестиций в новые материалы, стратегические компоненты и локализованное производство. Развитие рабочей силы - еще один приоритет, наряду с продвижением зеленых отраслей и циркулярной экономики.