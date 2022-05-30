Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

После рекордных осадков Ханой столкнулся с новыми ливнями и градом

После двух часов непрерывного проливного дождя 29 мая во второй половине дня, когда количество осадков побило рекорд 1986 года, столица, как ожидается, столкнется с более продолжительными ливнями, возможно, с градом, 30 и 31 мая.

После двух часов непрерывного проливного дождя 29 мая во второй половине дня, когда количество осадков побило рекорд 1986 года, столица, как ожидается, столкнется с более продолжительными ливнями, возможно, с градом, 30 и 31 мая.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, проливной дождь 29 мая привел к тому, что на местной станции Ланг было зафиксировано кумулятивное ежедневное количество осадков в 140 мм, что является самым высоким показателем за 36 лет по сравнению с 132 мм 18 июня 1986 года.

Ливень также вызвал серьезные наводнения на многих улицах города.

Прогноз погоды сообщает, что до 31 мая здесь будут сильные дожди. Наводнение может повториться, если дождь пойдет быстро в течение короткого периода времени

ВИА

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