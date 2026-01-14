С 13 декабря 2025 года Полиция Ханоя ввела в эксплуатацию систему из 1 837 камер с ИИ, установленных на 25 улицах и 195 ключевых транспортных узлах — в зонах с высоким риском возникновения нарушений правил дорожного движения.

После одного месяца эксплуатации система камер с ИИ в Ханое показала положительную эффективность (Фото: ВИА

Система камер с ИИ интегрирует множество интеллектуальных функций, таких как сбор данных о дорожной обстановке в режиме реального времени, поддержка управления светофорами, формирование «зелёной волны» для приоритетного транспорта, автоматическое выявление, фиксация и содействие в обработке 28 наиболее распространённых нарушений правил дорожного движения, включая проезд на красный свет, движение по встречной полосе, остановку и стоянку в неположенном месте, отсутствие защитного шлема и другие.

По итогам одного месяца эксплуатации (с 13 декабря 2025 года по 12 января 2026 года) система зафиксировала 6 351 случай, имеющий достаточные основания для применения мер административной ответственности. Наибольшую долю составили нарушения, связанные с несоблюдением сигналов светофора — 4 215 случаев (66,36%), далее следуют нарушения, связанные с отсутствием защитного шлема, — 2 053 случая (32,32%). Фото- и видеоматериалы фиксируются чётко и полно, обеспечивая надёжную правовую основу для вынесения решений о наказании.

Одновременно внедрение интеллектуального управления светофорами на улицах и транспортных узлах, оборудованных камерами с ИИ, позволило значительно улучшить дорожную ситуацию: время в пути сократилось на 20,0–36,8%, пропускная способность перекрёстков увеличилась на 8,00–18,88%, что способствовало снижению заторов во многих ключевых районах города. Помимо применения «заочных штрафов» в сфере дорожного движения, Полиция Ханоя также расширила практику выявления и наказания нарушений городского порядка и санитарного состояния окружающей среды с использованием системы камер, таких как незаконное занятие тротуаров, выброс мусора в неположенных местах, несанкционированный сброс отходов и другие. Изображения, полученные с камер с ИИ, используются в качестве объективных доказательств, обеспечивая прозрачность и открытость процесса привлечения к ответственности.

В ближайшее время силы полиции города продолжат эффективно эксплуатировать систему камер с ИИ, сочетая её использование с правовым информированием населения в целях обеспечения общественной безопасности и порядка, особенно в период праздника Лунного Нового года и проведения важных политических мероприятий страны. Наряду с внедрением системы камер с ИИ, Полиция Ханоя высоко оценивает роль СМИ в сопровождении и поддержке работы по пропаганде и популяризации законодательства в области безопасности дорожного движения, городского порядка и охраны окружающей среды.