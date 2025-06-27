Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Последний рабочий день 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва

В последний рабочий день 9-й сессии (27 июня), Национальное собрание (НС) проведет пленарное заседание в зале, проголосует за принятие 7 законов и 7 резолюций.
  9-я сессия Национального собрания 15-го созыва. Фото: ВИА  
В соответствии с этим, 7 законов, принятых Национальным собранием, включают: Закон о науке, технологиях и инновациях; Закон об атомной энергии (с поправками);Закон о железных дорогах (с поправками); Закон о внесении изменений и поправок в Закон о кредитных организациях; Закон о внесении изменений поправок в Закон о Отечественном фронте Вьетнама, Закона о профсоюзах, Закона о молодежи и Закона о реализации демократии на низовом уровне; Закон о внесении изменений и поправок в Закон об обороне, Закона о военных офицерах Народной армии; Закон о воинской обязанности, Закона о пограничной охране Вьетнама; Закон о резервных силах, Закон о гражданской обороне, Закон об управлении и защите оборонных объектов и военных зон, Закона о народном ополчении, Закона об образовании в области национальной обороны и безопасности; Закон о внесении изменений и поправок в Уголовно-процессуального кодекса.

Резолюции, принятые Национальным собранием, включают: Резолюция НС о политике инвестиций в проект строительства автомагистрали Куиньон – Плейку; Резолюция НС о политике инвестиций в проект строительства кольцевой дороги №4 города Хошимин; Резолюция НС о корректировке политики инвестиций в проект строительства автомагистрали Бьенхоа - Вунгтау (этап 1); Резолюция НС о международном финансовом центре во Вьетнаме; Резолюция НС о пилотном применении некоторых особых механизмов и политик развития города Хайфон; Резолюция НС об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета за 2023 год; Резолюция НС о вступлении в силу Закона о внесении изменений и поправок в Закон об организации Народного суда, Закон о внесении изменений и поправок в Закон об организации Народной прокуратуры, процессуальных законов и других связанных законов.

Согласно программе, Председатель НС Чан Тхань Ман выступит с заключительной речью после того, как Национальное собрание завершит обсуждение всей программы 9-й сессии.

Заключительная сессия транслировалась в прямом эфире по телевидению и радио, чтобы избиратели и народ могли с интересом следить за ней.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив рабочую поездку в Китай

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив рабочую поездку в Китай

Вечером 26 июня Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация прибыли в Международный аэропорт Нойбай (Ханой), успешно завершив рабочую поездку для участия в 16-й ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) и проведения рабочих мероприятий в Китае.
ПОДРОБНЕЕ

Top