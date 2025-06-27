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Последний рабочий день 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва
Резолюции, принятые Национальным собранием, включают: Резолюция НС о политике инвестиций в проект строительства автомагистрали Куиньон – Плейку; Резолюция НС о политике инвестиций в проект строительства кольцевой дороги №4 города Хошимин; Резолюция НС о корректировке политики инвестиций в проект строительства автомагистрали Бьенхоа - Вунгтау (этап 1); Резолюция НС о международном финансовом центре во Вьетнаме; Резолюция НС о пилотном применении некоторых особых механизмов и политик развития города Хайфон; Резолюция НС об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета за 2023 год; Резолюция НС о вступлении в силу Закона о внесении изменений и поправок в Закон об организации Народного суда, Закон о внесении изменений и поправок в Закон об организации Народной прокуратуры, процессуальных законов и других связанных законов.
Согласно программе, Председатель НС Чан Тхань Ман выступит с заключительной речью после того, как Национальное собрание завершит обсуждение всей программы 9-й сессии.
Заключительная сессия транслировалась в прямом эфире по телевидению и радио, чтобы избиратели и народ могли с интересом следить за ней.