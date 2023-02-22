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НОВОСТИ

Последний подводный интернет-кабель, соединяющий Вьетнам с остальным миром, вышел из строя

Кабель SMW3, последний полнофункциональный интернет-кабель во Вьетнаме, столкнулся с проблемой в своем сегменте S2.7, который соединяется с Сингапуром, сообщил 21 февраля интернет-провайдер в стране.
  Фото для иллюстрации. (Фото: cnbc)  
Кабель SMW3, последний полнофункциональный интернет-кабель во Вьетнаме, столкнулся с проблемой в своем сегменте S2.7, который соединяется с Сингапуром, сообщил 21 февраля интернет-провайдер в стране.

Это означает, что все 5 подводных кабелей, соединяющих Вьетнам с миром, частично или полностью пострадали.

Ранее AAG и APG потерпели серьезные сбои и сейчас полностью не в состоянии передавать интернет-трафик. Два других, IA и AAE-1, также зафиксировали поломки и функционируют лишь частично.

Однако вьетнамские поставщики услуг заявили, что сбои на пяти кабелях не окажут большого влияния на скорость интернет-соединения между страной и миром.

Кабель SMW3 устарел и будет выведен из эксплуатации, поэтому он не использовался для услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет, пояснили они, добавив, что последняя авария произошла не в пиковое время, и они сразу же предприняли ответные меры по снижению воздействия на скорости интернета.

Поставщики услуг принимают все возможные меры для обеспечения доступа пользователей в интернет, отметили они.

ВИА/ИЖВ

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