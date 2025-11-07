Последнее сообщение о тайфуне №13

По состоянию на 4 часа утра, центр области пониженного давления находился примерно на 14,6° северной широты и 106,8° восточной долготы. Максимальная скорость ветра в центре области пониженного давления была ниже 6 уровня (менее 39 км/ч). Фото: ВИА.