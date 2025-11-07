НОВОСТИ
Последнее сообщение о тайфуне №13
В течение ближайших 12 часов область пониженного давления продолжит смещаться преимущественно на запад-северо-запад, ослабевая и постепенно рассеиваясь.
Это последнее сообщение о шторме №13. Ранее ночью 6 ноября шторм ослаб до категории тропической депрессии.
Сильные дожди от Тханьхоа до Дананга и в Центральном нагорье
По оценке Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, до утра 7 ноября в районах от южной части провинции Куангчи до города Дананг и в Центральном нагорье прошли умеренные и сильные дожди, местами очень сильные дожди, с общим количеством осадков 20–50 мм, местами свыше 80 мм.
С 7 по 8 ноября в районах от Тханьхоа до северной части провинции Куангчи ожидаются умеренные и сильные дожди, местами очень сильные дожди, с общим количеством осадков 50–150 мм, местами свыше 200 мм. Предупреждается о риске интенсивных дождей свыше 100 мм за 3 часа.
Кроме того, вечером и ночью 7 ноября в южных районах ожидаются дожди и грозы местного характера с количеством осадков 10–30 мм, местами свыше 70 мм.
Предупреждается риск дождей высокой интенсивности свыше 60 мм за 3 часа. С ночи 8 ноября интенсивность дождей в районах от Тханьхоа до северной части Куангчи будет постепенно снижаться.
Уровень опасности стихийных бедствий из-за сильных дождей, шквалов, гроз и града — 1.
Сильный ветер и высокие волны в ряде морских районов
На море, днём и ночью 7 ноября в южной части северного залива Тонкина днём ожидается ветер 6 уровня с порывами до 7–8 уровня, на море возможем шторм; ночью ветер ослабеет, высота волн 2,5–3,5 м.
В морском районе от южной части Дананга до провинции Зялай днём ветер 5 уровня, временами 6 уровня с порывами 7–8 уровня, море штормит; ночью ветер ослабеет, высота волн 2–3 м.
Кроме того, днём и ночью 7 ноября в северной части Восточного моря (включая архипелаг Хоангша), в районах от Ламдонга до Камау, от Камау до Анзянга и в Сиамском заливе ожидаются дожди и грозы местного характера; возможны смерчи, порывы ветра 6–7 уровня и волны высотой более 2 м.
Предупреждение: вечером и ночью 8 ноября в восточной части северного района Восточного моря ветер северо-восточного направления усилится до 6–7 уровня с порывами 8–9 уровня, на море возможен сильный шторм, высота волн 3–5 м.
Уровень опасности стихийных бедствий на море — 2.
Все суда, работающие в указанных районах, находятся под высоким риском сильного ветра и волн.