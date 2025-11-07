Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Последнее сообщение о тайфуне №13

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, по состоянию на раннее утро 7 ноября ослабевший шторм №13 был понижен в категории с тропической депрессии до области пониженного давления на территории Южного Лаоса.
  По состоянию на 4 часа утра, центр области пониженного давления находился примерно на 14,6° северной широты и 106,8° восточной долготы. Максимальная скорость ветра в центре области пониженного давления была ниже 6 уровня (менее 39 км/ч). Фото: ВИА.  
По состоянию на 4 часа утра, центр области пониженного давления находился примерно на 14,6° северной широты и 106,8° восточной долготы. Максимальная скорость ветра в центре области пониженного давления была ниже 6 уровня (менее 39 км/ч).

В течение ближайших 12 часов область пониженного давления продолжит смещаться преимущественно на запад-северо-запад, ослабевая и постепенно рассеиваясь.

Это последнее сообщение о шторме №13. Ранее ночью 6 ноября шторм ослаб до категории тропической депрессии.

Сильные дожди от Тханьхоа до Дананга и в Центральном нагорье

По оценке Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, до утра 7 ноября в районах от южной части провинции Куангчи до города Дананг и в Центральном нагорье прошли умеренные и сильные дожди, местами очень сильные дожди, с общим количеством осадков 20–50 мм, местами свыше 80 мм.

С 7 по 8 ноября в районах от Тханьхоа до северной части провинции Куангчи ожидаются умеренные и сильные дожди, местами очень сильные дожди, с общим количеством осадков 50–150 мм, местами свыше 200 мм. Предупреждается о риске интенсивных дождей свыше 100 мм за 3 часа.

Кроме того, вечером и ночью 7 ноября в южных районах ожидаются дожди и грозы местного характера с количеством осадков 10–30 мм, местами свыше 70 мм.

Предупреждается риск дождей высокой интенсивности свыше 60 мм за 3 часа. С ночи 8 ноября интенсивность дождей в районах от Тханьхоа до северной части Куангчи будет постепенно снижаться.

Уровень опасности стихийных бедствий из-за сильных дождей, шквалов, гроз и града — 1.

Сильный ветер и высокие волны в ряде морских районов

На море, днём и ночью 7 ноября в южной части северного залива Тонкина днём ожидается ветер 6 уровня с порывами до 7–8 уровня, на море возможем шторм; ночью ветер ослабеет, высота волн 2,5–3,5 м.

В морском районе от южной части Дананга до провинции Зялай днём ветер 5 уровня, временами 6 уровня с порывами 7–8 уровня, море штормит; ночью ветер ослабеет, высота волн 2–3 м.

Кроме того, днём и ночью 7 ноября в северной части Восточного моря (включая архипелаг Хоангша), в районах от Ламдонга до Камау, от Камау до Анзянга и в Сиамском заливе ожидаются дожди и грозы местного характера; возможны смерчи, порывы ветра 6–7 уровня и волны высотой более 2 м.

Предупреждение: вечером и ночью 8 ноября в восточной части северного района Восточного моря ветер северо-восточного направления усилится до 6–7 уровня с порывами 8–9 уровня, на море возможен сильный шторм, высота волн 3–5 м.

Уровень опасности стихийных бедствий на море — 2.

Все суда, работающие в указанных районах, находятся под высоким риском сильного ветра и волн.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Ханой реализует программу Цифровые торговые прилавки – новый уровень столичных предпринимателей

Ханой реализует программу «Цифровые торговые прилавки – новый уровень столичных предпринимателей»

Город Ханой внедряет прорывное решение в сфере развития цифровой экономики через программу «Цифровые торговые прилавки – новый уровень столичных предпринимателей», ставя цель достичь доли цифровой экономики в ВРП города на уровне 30% к 2025 году и 40% к 2030 году.
ПОДРОБНЕЕ

Top