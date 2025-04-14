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Послание Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в Социалистическую Республику Вьетнам
Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что 2025 год имеет особое историческое значение для Вьетнама: страна отмечает 95-летие со дня основания Коммунистической партии Вьетнама, 80-летие провозглашения Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам), а также 50-летие освобождения Южного Вьетнама и национального воссоединения. Под руководством КПВ вьетнамский народ уверенно продвигается вперёд по пути реализации двух вековых целей. Уровень жизни населения постоянно растёт, международный и региональный авторитет страны укрепляется, а процесс социалистической индустриализации и модернизации приносит впечатляющие результаты.
«Китай искренне радуется этим выдающимся достижениям. Уверен, что под руководством ЦК КПВ во главе с товарищем То Ламом Вьетнам продолжит твёрдо продвигаться по социалистическому пути, соответствующему национальным реалиям; успешно выполнит задачи, поставленные на 13-ом съезде КПВ, и достойно подготовится к 14-му съезду, открывая новые страницы в деле развития партии и государства», — подчеркнул Председатель КНР.
Он особо отметил, что Китай и Вьетнам — социалистические государства-соседи, связанные общей границей, горными хребтами и реками; страны, объединённые братской близостью и общим будущим стратегического значения. В годы борьбы за независимость два народа плечом к плечу поддерживали друг друга, заложив прочную основу для глубокой дружбы «и как товарищи, и как братья». Сегодня, строя социализм с национальной спецификой, обе страны продолжают совместный путь, обмениваясь опытом и демонстрируя яркие перспективы социалистического развития.
Си Цзиньпин напомнил, что во время своего государственного визита в 2023 году стороны совместно провозгласили строительство Китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим стратегического значения. Эта инициатива ознаменовала новый этап в развитии межгосударственных и межпартийных связей.
В 2025 году обе страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а также проводят Год гуманитарных обменов между Китаем и Вьетнамом, что создаёт новые возможности для углубления сотрудничества.
В этот исторический момент генеральный секретарь и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов работать с Вьетнамом для сохранения и развития давней традиционной дружбы, совместного выполнения благородной миссии, использования возможностей времени, укрепления сотрудничества на более высоких стандартах во многих областях и на более глубоком уровне, чтобы принести больше практической пользы народам двух стран, региона и мира.
Он подчеркнул, что в рамках текущего визита проведёт содержательные переговоры с руководством Вьетнама по стратегическим вопросам, касающимся развития двусторонних отношений между двумя партиями и государствами, а также по актуальным международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес, тем самым совместно наметить новую дорожную карту для дальнейшего развития Китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим.
В завершение своего послания Си Цзиньпин выразил искренние пожелания:
«Желаю Социалистической Республике Вьетнам процветания, её народу — счастья и благополучия. Пусть традиционная китайско-вьетнамская дружба будет вечной и нерушимой, а стратегически значимое сообщество с общим будущим принесёт ещё более выдающиеся результаты».