Послание Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в Социалистическую Республику Вьетнам

Китайский лидер Си Цзиньпин прибывает в Ханой в полдень 14 апреля, начиная свой двухдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и президента страны Лыонг Кыонга. Фото: Dantri