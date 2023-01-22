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Посещение места, где сохраняются следы Дяди Хо в Словакии
Посол Нгуен Туан поблагодарил власти, жителей городка Хорне Салиби и лично г-на Павола за сохранение ценных памятных вещей и воспоминаний о Президенте Хо Ши Мине. После 65 лет в мэрии Хорне Салиби тщательно сохраняется альбом, включая автограф Президента Хо Ши Мина и фотографии о его визита в эту местность в 1957 году. В 2017 году Совет местных властей и парламентарии утвердили решение об установлении бронзовой доски в память о Президенте Хо Ши Мине в городке Хорне Салиби.
Мэр городка Хорне Салиби Павол Добосси заявил, что власти и сообщество местных жителей всегда готовы сотрудничать с Посольством Вьетнама в продолжении совместного сохранения памяти о Президенте Хо Ши Мине как символе добрых чувств и традиционной дружбы между народами двух стран.