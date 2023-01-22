Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Посещение места, где сохраняются следы Дяди Хо в Словакии

18 января рабочая делегация Посольства Вьетнама в Словакии во главе с Послом Нгуен Туаном посетила городок Хорне Салиби в Трнавском крае, где установлена бронзовая доска в память о прибытии Президента Хо Ши Мина в городок Хорне Салиби 18 января рабочая делегация Посольства Вьетнама в Словакии во главе с Послом Нгуен Туаном посетила городок Хорне Салиби в Трнавском крае, где установлена бронзовая доска в память о прибытии Президента Хо Ши Мина в городок Хорне Салиби. Делегация также поздравила с наступающим Тэтом мэра Хорне Салиби Павола Добосси и г-на Душана Фило, сына г-жи Катарина Филова, которой выпала честь подарить цветы Дяде Хо, когда он посетил городок 65 лет назад.

Посол Нгуен Туан поблагодарил власти, жителей городка Хорне Салиби и лично г-на Павола за сохранение ценных памятных вещей и воспоминаний о Президенте Хо Ши Мине. После 65 лет в мэрии Хорне Салиби тщательно сохраняется альбом, включая автограф Президента Хо Ши Мина и фотографии о его визита в эту местность в 1957 году. В 2017 году Совет местных властей и парламентарии утвердили решение об установлении бронзовой доски в память о Президенте Хо Ши Мине в городке Хорне Салиби.

Мэр городка Хорне Салиби Павол Добосси заявил, что власти и сообщество местных жителей всегда готовы сотрудничать с Посольством Вьетнама в продолжении совместного сохранения памяти о Президенте Хо Ши Мине как символе добрых чувств и традиционной дружбы между народами двух стран.

ИЖВ/ВИА

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