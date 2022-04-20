Посещаемость школ после COVID-19 достигает 99,57%

По данным Министерства образования и профессиональной подготовки, по состоянию на 18 апреля посещаемость школ достигла 99,57% после того, как все школы были вновь открыты после COVID-19.

Все города и провинции разработали сценарии и достаточно хорошо подготовились к открытию школ, чтобы обеспечить качество образования и безопасность учащихся.

Министерство попросило школы гибко предлагать дополнительные уроки, которые подходят для каждой конкретной группы учащихся и местного уровня риска пандемии.

Школы также призвали максимально использовать время, когда учащиеся находятся в школе, для проведения основных уроков, чтобы не оказывать на них большего давления.