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НОВОСТИ

Посещаемость школ после COVID-19 достигает 99,57%

профессиональной подготовки, по состоянию на 18 апреля посещаемость школ достигла 99,57% после того, как все школы были вновь открыты после COVID-19.

По данным Министерства образования и профессиональной подготовки, по состоянию на 18 апреля посещаемость школ достигла 99,57% после того, как все школы были вновь открыты после COVID-19.

Все города и провинции разработали сценарии и достаточно хорошо подготовились к открытию школ, чтобы обеспечить качество образования и безопасность учащихся.

Министерство попросило школы гибко предлагать дополнительные уроки, которые подходят для каждой конкретной группы учащихся и местного уровня риска пандемии.

Школы также призвали максимально использовать время, когда учащиеся находятся в школе, для проведения основных уроков, чтобы не оказывать на них большего давления.

ВИА

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