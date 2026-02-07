Посетители смогут бесплатно посетить цитадель династии Хо в период праздничных выходных по случаю Тэта

Южные ворота цитадели династии Хо. (Фото: ВИА

Администрация объекта Всемирного наследия «Цитадель династии Хо» и ключевых исторических памятников северной провинции Тханьхоа объявила, что в период праздничных выходных по случаю Лунного Нового года (Тэта) будет предоставлен бесплатный вход на объект Всемирного наследия «Цитадель династии Хо» и на национальный памятник особого значения «Ламкинь», а также организован ряд культурных и художественных мероприятий для местных жителей и гостей.

Согласно плану, посетители смогут бесплатно посещать объект Всемирного наследия «Цитадель династии Хо» с 12 по 17 февраля 2026 года (с 25-го дня 12-го месяца по лунному календарю по 1-й день года Лошади). В свою очередь, бесплатный вход на территорию национального памятника особого значения «Ламкинь» будет действовать с 16 по 19 февраля 2026 года (с 29-го дня 12-го лунного месяца по 3-й день года Лошади).

Заместитель директора Правления Нгуен Ван Лонг сообщил, что в настоящее время ведётся подготовка к праздничному оформлению объектов: будут развешены фестивальные флаги и транспаранты, размещены весенние цветы, а также созданы тематические фотозоны, воссоздающие как традиционную, так и современную атмосферу Лунного Нового года. Эти меры направлены на создание тёплой, праздничной обстановки на объектах наследия в первые дни нового года.

В цитадели династии Хо ключевыми событиями станут фотовыставка «Цитадель династии Хо - выдающаяся универсальная ценность», экспозиция весенних цветов и бонсай под названием «Весенние цветы древней столицы», а также воссозданное традиционное пространство Тэта в рамках темы «Тэт прошлого в древней цитадели». Кроме того, здесь пройдут программы по просвещению в области наследия и мероприятия, посвящённые знакомству с традиционной культурой.

Посетители цитадели династии Хо также смогут принять участие в церемониальных и культурных мероприятиях, таких как установка новогоднего бамбукового шеста нэу, обряд выпуска карпов для духа домашнего очага в пределах царской территории, каллиграфический фестиваль с вручением благопожелательных иероглифов к Новому году, а также весенние художественные выступления, подготовленные местными культурными клубами.

Примечательно, что в этот период все услуги экскурсионного сопровождения и рассказа гида в цитадели династии Хо будут предоставляться бесплатно, наряду с посещением тематических выставок, культурных пространств и маршрутов по объекту наследия, подчёркивающих его выдающуюся ценность и исторический край Тэйдо.

В национальном памятнике особого значения «Ламкинь» в программу войдут фотовыставки, раскрывающие его историко-культурную ценность, весенний фестиваль каллиграфии, церемония открытия в храме, посвящённом императору Ле Тхай То, на 4-й день 1-го месяца по лунному календарю, а также Весенний фестиваль в храме князя Ле Лая на 8-й день Лунного Нового года.