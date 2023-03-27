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НОВОСТИ

Посадка саженца старейшего в мире дерева Бодхи в пагоде Байдинь

25 марта в пагоде Байдинь (община Жашинь, уезж Жавьен, провинция Ниньбинь) Исполнительный совет Вьетнамской буддийской Сангхи в провинции Ниньбинь провел церемонию приветствия ветви дерева Бодхи из Шри-Ланки для посадки на территории пагоды. 25 марта в пагоде Байдинь (община Жашинь, уезж Жавьен, провинция Ниньбинь) Исполнительный совет Вьетнамской буддийской Сангхи в провинции Ниньбинь провел церемонию приветствия ветви дерева Бодхи из Шри-Ланки для посадки на территории пагоды.

На церемонии приветствия и посадки дерева присутствовали представители руководителей Центрального комитета Вьетнамской буддийской сангхи, Вьетнамской буддийской сангхи провинции Ниньбинь; руководители провинции Ниньбинь; г-н А-Сай-Уи-Мен-Дис, назначенный послом Шри-Ланки во Вьетнаме с большим количеством монахов, буддистов, паломников.

По словам Почтенного Тхить Минь Куанга, заместителя главы офиса Центральной Вьетнамской буддийской сангхи, главы буддийского исполнительного совета провинции Ниньбинь и заместителя настоятеля пагоды Байдинь, дерево Бодхи «Ви Дай Тыонг» в пагоде Бома-лува, реликвия Маха-вихара, древняя столица Анура-дха-пура, Шри-Ланка, является старейшим деревом Бодхи в мире, возраст которого составляет около 2.300 лет, и считается сокровищем Шри-Ланки.

С одобрения правительства Шри-Ланки, пагода Бома-лува, реликвия Маха-вихара, древняя столица Анура-дха-пура, Шри-Ланка пожертвовала пагоде Байдинь ветвь дерева Бодхи, извлеченную из дерева Бодхи «Ви Дай Кат Тыонг». С помощью посольства Шри-Ланки в Ханое и посольства Вьетнама в Шри-Ланке с 21 по 25 марта 2023 года монахи и буддисты пагоды Байдинь совершили паломничество, привезли ветвь дерева Бодхи из древней столицы Анура-дха-пура во Вьетнам и посадили ее в пагоде Байдинь.

ВИА/ИЖВ

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