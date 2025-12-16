Порт Хайфон достиг рубежа в 2 млн контейнеров TEU

Достижение стало исторической вехой в более чем 150-летнем развитии порта и сделало порт Хайфон первым морским портом на севере Вьетнама, чей контейнерооборот превысил 2 млн TEU.

Генеральный директор компании Hai Phong Port JSC Нгуен Тыонг Ань отметил, что с 2026 года порт продолжит использовать инвестиционные возможности для развития дополнительных причалов в районах Латьхуен и Намдошон, расширения современных логистических систем в беспошлинной зоне Суанкау – Латьхуен и индустриальном парке Батьданг, а также дальнейшего внедрения цифровых технологий, автоматизации и решений «зелёного» и «умного» порта.

В последние годы порт Хайфон последовательно реализует стратегию наращивания мощностей в современном и устойчивом направлении. Знаковым этапом стало строительство и ввод в эксплуатацию контейнерных причалов № 3 и № 4 порта Латьхуен с начала 2025 года, прорыв, который укрепил возможности порта по приёму крупнотоннажных судов, повысил операционную эффективность и расширил спектр предоставляемых услуг.

Наряду с инвестициями в новую инфраструктуру порт осуществил комплексную модернизацию объектов, оборудования и технологических систем в портах Хоангзиеу -Чуабе, Танву, Диньву и Международном терминале TIL Хайфон. Также были ускорены процессы цифровой трансформации в управлении и операционной деятельности, при одновременной стандартизации процедур для повышения эффективности и результативности.

Директор Администрации морского порта Хайфон Буй Кхой Нгуен отметил, что обработка двухмиллионного контейнера TEU в 2025 году не только демонстрирует операционные возможности порта и коллективные усилия его трудового коллектива, но и подчёркивает его всё более важную роль в региональных и глобальных цепочках поставок, доверие со стороны судоходных линий, логистических компаний и делового сообщества, а также эффективность политики по улучшению инвестиционного климата и укреплению морской инфраструктуры и услуг.

Он добавил, что ведомство продолжит совершенствовать правовую базу и предлагать меры политики в ходе пересмотра Морского кодекса Вьетнама с целью содействия морской деятельности и портовым операциям, активизировать административные реформы за счёт прозрачной цифровизации и сокращения сроков обработки процедур, координировать действия с министерствами, ведомствами и местными органами власти в развитии портовой инфраструктуры и морских каналов при обеспечении безопасности и защищённости, а также поддерживать предприятия в инновациях и расширении деятельности.