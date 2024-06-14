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Портовая система - движущая сила инвестиционной привлекательности Хайфона
Согласно генеральному плану развития национальной системы морских портов на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года, порты Латьхуен, Нам До Шон и Ван Ук получат приоритет.
Так, порт Нам До Шон сможет принимать контейнеровозы вместимостью 18 000 TEU, балкеры грузоподъемностью 200 000 тонн, суда СПГ грузоподъемностью 150 000 тонн и круизные суда грузоподъемностью 225 000 ГТ, а речной порт Ван Ук сможет принимать контейнеровозы, балкеры и танкеры СПГ валовой вместимостью до 10 000 тонн.
В то же время глубоководный порт Латьхуен, способный принимать суда валовой вместимостью 130 000 тонн, будет развиваться как международный шлюз и перевалочный пункт.
Промышленные парки в экономической зоне Диньву - Катхай были построены на основе развития логистики и морских портов. К настоящему времени зона привлекла почти 11 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что составляет две трети от общего объема ПИИ в городе, от таких известных инвесторов, как LG, Pegatron, Bridgestone и Nipro Pharma.
В этом году местные индустриальные парки и экономические зоны стремятся привлечь 2-2,5 миллиарда долларов США ПИИ, по данным Правления экономической зоны Хайфона (HEZA).
Глава Правления Ле Чунг Кьен отметил, что город отдает предпочтение крупным инвесторам с большими мощностями, высокими и экологически чистыми технологиями, обязательствами по передаче технологий и квалифицированной рабочей силой.
Город ищет инвестиции в области, относящиеся к трем экономическим столпам: морской порт и логистика, высокотехнологичная промышленность и переработка - производство.
В 2023 году общий объем инвестиций в индустриальные парки и экономические зоны города достиг 4,5 млрд долларов США, в том числе 3,5 млрд долларов США в виде ПИИ от 62 новых проектов и других 37 проектов с увеличенным уставным капиталом.