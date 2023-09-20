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Поощрение дух инноваций в частном секторе
Многие делегаты-эксперты поделились мнением, что низкая производительность труда является одной из главных причин, ведущих к трудностям в восстановлении экономики после пандемии. В настоящее время Вьетнаму не хватает квалифицированной рабочей силы, причем частный экономический сектор составляет значительную долю, но большинство предприятий из них являются небольшими и микромасштабными, поэтому повышение производительности труда этого сектора – это непростая задача.
За последнее время партия и государство реализовали множество важных политик, направленных на повышение производительности труда во Вьетнаме, таких как обновление модели роста, упрощение административных процедур и продвижение инноваций в науке и технологиях. Однако процесс реализации политики все еще идет медленно.
Феликс Вайденкафф, эксперт по вопросам занятости представительства Международной организации труда (МОТ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поделился, что для повышения производительности и устойчивой занятости необходимо уделять особое внимание малым и средним предприятиям, поскольку они оба являются основными игроками в экономике, но также уязвимы от потрясений рынка. Поэтому необходимо улучшить институты и политические меры, развивать человеческие ресурсы и увеличивать занятость для удовлетворения растущих потребностей экономики, а также создать эффективную информационную систему рынка труда.
Высоко оценивая роль частной экономики, Нгуен Динь Кунг, бывший директор Центрального института исследований экономического управления, сказал, что частный экономический сектор является важной силой, способствующей экономическому развитию, а также созданию большинства рабочих мест для общества. Частная экономика обеспечивает почти 50% ВВП страны, однако в настоящее время она сталкивается с рядом трудностей.
Внешние трудности заключаются в ограниченном уровне и возможностях интеграции частного экономического сектора. Инвестиции частной экономики за рубежом по-прежнему остаются низкими. Большая часть обрабатывающей промышленности осуществляется иностранными предприятиями, а отечественные предприятия пока не могут участвовать в глобальной цепочке поставок.
Несмотря на то, что было проведено множество реформ, в настоящее время частные предприятия испытывают трудности с доступом к ресурсам, а также с мобилизацией капитала. Кроме того, многие частные предприятия по-прежнему испытывают беспокойство в проведении бизнеса из-за непоследовательных положений законов.
Бывший директор Центрального института исследований экономического управления Нгуен Динь Кунг предложил поощрять дух инноваций бизнес-круга, в полной мере использовать материальные и человеческие ресурсы в производстве. А правительству необходимо построить прозрачные институты, политические поддержки и создавать благоприятные условия для бизнеса.