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Помощник госсекретаря США поздравляет Вьетнам с избранием в СПЧ ООН

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк поздравил Вьетнам с избранием в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) на срок 2023–2025 гг. на встрече с вьетнамскими журналистами в Ханое 12 октября.
  Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Фото: ВИА  
Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк поздравил Вьетнам с избранием в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) на срок 2023–2025 гг. на встрече с вьетнамскими журналистами в Ханое 12 октября.

Он сказал, что надеется, что Вьетнам, как важный член СПЧ ООН, будет сотрудничать с США для продвижения всеобщих прав человека и решений, связанных с этим проблем, стоящих перед миром.

Чиновник также подчеркнул важность отношений между Вьетнамом и США, заявив, что многие важные вехи были достигнуты, особенно после того, как две страны установили всеобъемлющее партнерство в 2013 году. В следующем году они будут отмечать 10-летие всеобъемлющего партнерства.

Он подтвердил, что отношения между Вьетнамом и США крепче, чем когда-либо, добавив, что Вьетнам играет центральную роль в Индо-Тихоокеанской стратегии США, и США будут работать над укреплением потенциала союзников, партнеров и друзей, таких как Вьетнам.

Также на встрече присутствовал посол США во Вьетнаме Марк Э.Кнаппер сказал, что за последние 15 лет Вьетнам добился значительного прогресса в повышении уровня жизни людей, особенно с точки зрения здравоохранения, реагирования на изменение климата и инфраструктуры.

Он сказал, что здравоохранение стало важнейшей опорой двустороннего сотрудничества, отметив, что на сегодняшний день США предоставили Вьетнаму около 40 млн. доз вакцин против COVID-19 и тонны предметов медицинского назначения для борьбы с пандемией.

Чиновник высоко оценил развитие инфраструктуры во Вьетнаме, заявив, что страна Юго-Восточной Азии сосредоточилась на развитии автомагистралей. Вспоминая свое пребывание во Вьетнаме 15 лет назад, когда дорога от Ханоя до прибрежного курортного города Халонг занимала 4 часа, он сказал, что теперь она занимает всего 2 часа благодаря шестиполосной скоростной автомагистрали.

Такие инвестиции открывают дорогу в труднодоступные районы на севере и в Центральном нагорье, заявил он, добавив, что это очень хорошо влияет на жизнь и средства к существованию людей.

ВИА

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