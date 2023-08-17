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Помимо новой визовой политики, необходимы дополнительные меры для привлечения иностранных гостей
Хорошей новостью для туристического бизнеса стало принятие Национальным собранием закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о выезде и въезде в страну вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме.
Согласно этому закону, срок действия электронной визы увеличивается с 30 дней до 90 дней. В течение 90 дней после получения электронной визы иностранцы могут въезжать и выезжать из Вьетнама неограниченное количество раз и без необходимости оформления новой визы. Закон также разрешает гражданам стран, имеющих право на одностороннее визовое освобождение Вьетнама, получать разрешение на временное проживание в течение 45 дней, а не 15 дней, как это было ранее, и рассматривать вопросы выдачи виз и продления срока временного проживания в соответствии с установленными правилами.
Такие правила весьма благоприятны для иностранных туристов, которые могут посетить Вьетнам, побывать в нескольких других странам, а затем вернуться во Вьетнам. По словам Фунг Куанг Тханга, директора АО «Вьетнамские инвестиции и развитие устойчивого туризма» и заместителя председателя Вьетнамского общества туристических агентов, они также могут напрямую обращаться за визами, не прибегая к помощи посредников.
Недавний отчет онлайновой туристической платформы Agoda показал, что реформированная политика выдачи электронных виз во Вьетнаме привлекла большое внимание иностранных путешественников. За две недели после введения этой политики количество запросов на поиск информации о ней выросло на 33%.
При анализе данных особое внимание уделялось путешественникам из Северной Америки, ЕС, Австралии и Новой Зеландии, совершающим дальние перелеты. Им часто приходится совершать длительные и дорогостоящие перелеты туда и обратно, поэтому они, как правило, планируют более длительный отдых по сравнению с туристами из соседних стран.
В связи с этим, по мнению Agoda, более гибкая и открытая визовая политика, активизация рекламной деятельности и увеличение количества авиарейсов помогут Вьетнаму достичь целевого показателя по приему иностранных туристов.
Ву Ван Туйен, генеральный директор Travelogy Vietnam, сообщил, что к тому времени как парламент одобрил новую визовую политику, его компания уже подготовила более 260 длинных туров для обслуживания европейцев и иностранных туристов в целом.
Компания ожидает, что эти туры привлекут большое количество путешественников в конце 2023 - начале 2024 года, - продолжил он.
Однако для того, чтобы политика оказалась эффективной, а отрасль развивалась устойчиво, необходимы более согласованные меры, считают инсайдеры.
По росту ежегодного числа международных туристских прибытий Вьетнам опередил Индонезию и вышел на четвертое место в Юго-Восточной Азии. Однако по показателю доходов на одного туриста Вьетнам опустился с пятого на шестое место. По статистике, иностранные туристы тратят во Вьетнаме только 40% своего дохода, в то время как в Таиланде этот показатель выше.
Нгуен Мань Тхань, председатель Ханойской ассоциации туризма, отметил необходимость модернизации существующих продуктов и создания новых, чтобы заинтересовать посетителей.
Он добавил, что важно также повышать качество рабочей силы, поскольку независимо от того, насколько качественным является продукт, некачественная рабочая сила не позволит отрасли привлечь туристов и удовлетворить их спрос.
Фам Суан Куй, генеральный директор компании Inbound Vietnam International Travel Co. Ltd., подчеркнул необходимость улучшения сервиса, отметив, что подразделения, непосредственно обслуживающие туристов, включая гостиницы, рестораны и торговые точки, должны повысить профессионализм и качество услуг, чтобы продлить пребывание туристов и побудить их тратить больше.
По мнению других инсайдеров, для привлечения иностранных путешественников необходима всеобъемлющая, долгосрочная и прорывная политика, такая как расширение сферы действия одностороннего визового послабления, проведение большего количества рекламных мероприятий национального уровня, а также создание уникальных туристических продуктов